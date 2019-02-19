失蹤外籍女台北街頭情緒失控 警借電話越洋解鄉愁

2019-02-19 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市大安警分局和平東路派出所員警，日前下午13時許接獲民眾報案，大安區金山南路與和平東路口，有一名外籍女子疑似精神狀況不穩，竟在路邊咆嘯，甚至一度衝出道路。員警到場查證身分，發現女子是失蹤人口，警方為安撫女子情緒，主動提供手機，讓她撥打越洋電話聯繫父親，隨後由女子在台灣的母親照護及送醫。

警方表示，女子是一名外籍女學生，由北非摩洛哥遠渡重洋來到台灣學習中文，父親是摩洛哥人、母親則是台灣人，但因為女子過度思念遠在異國的父親，情緒不穩失控，警方到場後先以流利英文和她對談並安撫情緒，過程中外籍女學生拿出證件但拒絕員警抄錄，同仁機警以手機翻拍身分證號後輸入警用電腦查證，確認是失蹤人口，進一步調查發現，女學生因為來台暫住母親家，但母親拒絕女兒與父親聯繫，女學生才憤而離家並情緒失控。