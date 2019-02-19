失蹤外籍女台北街頭情緒失控 警借電話越洋解鄉愁
台北市大安警分局和平東路派出所員警，日前下午13時許接獲民眾報案，大安區金山南路與和平東路口，有一名外籍女子疑似精神狀況不穩，竟在路邊咆嘯，甚至一度衝出道路。員警到場查證身分，發現女子是失蹤人口，警方為安撫女子情緒，主動提供手機，讓她撥打越洋電話聯繫父親，隨後由女子在台灣的母親照護及送醫。
警方表示，女子是一名外籍女學生，由北非摩洛哥遠渡重洋來到台灣學習中文，父親是摩洛哥人、母親則是台灣人，但因為女子過度思念遠在異國的父親，情緒不穩失控，警方到場後先以流利英文和她對談並安撫情緒，過程中外籍女學生拿出證件但拒絕員警抄錄，同仁機警以手機翻拍身分證號後輸入警用電腦查證，確認是失蹤人口，進一步調查發現，女學生因為來台暫住母親家，但母親拒絕女兒與父親聯繫，女學生才憤而離家並情緒失控。
在警方及熱心民眾協助勸說下，女學生終於願意到派出所，女學生母親也取得聯繫，將到派出所進行撤尋手續，由於等待的過程一時難熬，女學生一度情緒瀕臨崩潰，員警不忍下，乾脆出借手機給女學生，讓她撥打國際越洋電話到摩洛哥，與父親及姊姊聯絡，8分鐘的對話過程終於讓女學生破涕為笑，但為保險起見，警方仍聯絡台北市立聯合醫院松德院區醫生，前來派出所進行治療及精神評估，等到撤尋手續完成後，女學生及母親在救護人員的陪伴下上救護車就醫，結束一場虛驚。
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