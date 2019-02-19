影╱疑酒後滋事 鹽水蜂炮凌晨傳推擠衝突

2019-02-19 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南鹽水蜂炮今凌晨傳出衝突滋事，有多名飲酒遊客疑為觀賞炮城犁蜂炮爆發衝突，一度還發生兩度推擠，新營警分局據報出動快打警力約40名壓制排除，衝突幸未擴大。

衝突地點在南榮科大附近一處社區，警方說，今凌晨近1時，當時蜂炮遶境已告一段落，有一群遊客約10多人飲酒後聚集在附近一處炮城逗留要犁蜂炮。