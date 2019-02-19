親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

影╱疑酒後滋事 鹽水蜂炮凌晨傳推擠衝突

2019-02-19 10:06聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南鹽水蜂炮今凌晨傳出衝突滋事，有多名飲酒遊客疑為觀賞炮城犁蜂炮爆發衝突，一度還發生兩度推擠，新營警分局據報出動快打警力約40名壓制排除，衝突幸未擴大。

衝突地點在南榮科大附近一處社區，警方說，今凌晨近1時，當時蜂炮遶境已告一段落，有一群遊客約10多人飲酒後聚集在附近一處炮城逗留要犁蜂炮。

結果，疑不耐久候吵雜聲影響附近居民睡眠彼此發生口角，過程中還發生兩波推擠，還有人爆出口。新營警分局獲報立即啟動快打部隊，約40名警力迅速趕至，情勢轉為和緩，警方稍後也勸離群眾，衝突迅速化解。

新營警方出動快打警力40名迅速排除衝突。。圖/翻攝自黑色豪門企業
新營警方出動快打警力40名迅速排除衝突。。圖/翻攝自黑色豪門企業
分享
鹽水蜂炮傳滋事，今凌晨在南榮科大附近一處社區爆發推擠，情勢一度緊張。圖/翻攝自黑...
鹽水蜂炮傳滋事，今凌晨在南榮科大附近一處社區爆發推擠，情勢一度緊張。圖/翻攝自黑色豪門企業
分享

鹽水蜂炮
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

晨運婦人遭車撞飛 右小腿撞斷肚破腸流慘死

2019-02-19 10:46

男子酒駕開車撞上3名晨運老人 急救後2死1重傷

2019-02-19 11:12

車上竟有大冠鷲還遭鷹爪傷臉 酒駕男嘆：不是吉祥物

2019-02-19 10:58

美女凌晨借Bike被狼撲倒 半夜尖叫聲驚醒住戶獲救

2019-02-19 10:39

失蹤外籍女台北街頭情緒失控 警借電話越洋解鄉愁

2019-02-19 10:11

新台幣2000元換170萬美金？ 台東單身熟女險被詐騙

2019-02-19 09:40

「沒錢就砍珍貴樹木賣」 越南山老鼠橫行南投

2019-02-19 09:06

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

高雄魷釣船失火 64人獲救5失蹤

2019-02-18 23:45

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

鹽水蜂炮傳意外 婦人遭炸傷送醫

2019-02-18 22:38

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

羅東砂石車擦撞轎車又撞民宅 一名乘客骨折送醫

2019-02-18 18:51

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

好衰！砂石車路過爆胎 家中門窗玻璃碎裂滿地

2019-02-18 14:45

捷運站深夜出現尾隨男 搭訕年輕女子：可以加Line嗎

2019-02-18 14:45

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

民眾感謝打火兄弟贈萬元加菜金 台南市消防人員不敢收

2019-02-18 14:31

影／台中1家4口燒炭亡 失業夫曾尋短校方報高風險家庭

2019-02-18 13:59

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

家暴男想復合竟當街強擄前女友 女掙脫衝進派出所求救

2019-02-18 13:30

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

高雄燈會人潮湧 「扒手猖獗」網友互提醒

2019-02-18 13:04

惡雇主痛毆員工無悔意 員工求償百萬卻未果

2019-02-18 12:50

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

加拿大教師酒駕自摔 飆髒話辱警被逮回

2019-02-18 10:21

影／大半夜中投公路牛擋車 員警只好充當趕牛郎

2019-02-18 10:18
看更多

熱門文章

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

中市一家4口燒炭亡 姨子爆：房事不睦

2019-02-18 22:04

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮

2019-02-18 12:11

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了

2019-02-18 16:09

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗

2019-02-18 14:42

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

Facebook否認台北自殺者曾在公司任職

2019-02-18 23:58

勒妻迷昏子女 他燒炭全家俱亡

2019-02-18 23:23

查LV假貨竟中飽私囊 保二小隊長貪汙起訴

2019-02-18 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top