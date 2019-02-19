新任海巡署長陳國恩成立CGA署長室粉團 首要任務防豬瘟

2019-02-19 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



新任海巡署長陳國恩，今天早上8點，在海巡署鎮海樓正式接任，並由升任海洋委員會主委的前海巡署長李仲威，主持布達典禮並親手將印信交給陳國恩，陳國恩宣示就任後，成為海巡署第七位署長，同時也是歷任署長中，第四位出身警職的海巡署長。

陳國恩是中央警察大學行政警察學系、警政研究所碩士、犯罪防治研究所博士，曾任高雄市鹽埕警分局、台北市松山、萬華、中山等警分局長，嘉義市、台中縣、新北市等警察局局長、警政署署長及國安局副局長。

李仲威表示，海巡署成立19年來，在所有同仁的努力下，對「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋事務」及「海洋保育」等五大核心任務，始終秉持維護國家利益及人民福祉的立場，而且成效優異。

陳國恩則說，海巡署過去在李仲威帶領下，各項施政成效都受到肯定及讚揚。他現在接任海巡署長，對五大核心任務，未來除將持續推動外，對防範非洲豬瘟入侵更列為當前重點工作，海巡署將秉持「最嚴謹的態度、最高的標準、寧可多做不可少做、長期作戰準備」四大原則，務讓疫病阻絕於境外；並遵循總統蔡英文「國艦國造」政策，繼續執行「籌建海巡艦艇發展計畫」及籌補「紅外線熱影像系統」及「旋翼型無人飛行載具」等智慧科技配備，強化任務執行效能。同時也將依據行政院長蘇貞昌的指示，加強與民眾溝通，積極解決民怨。

陳國恩過去擔任警政署長期間，為讓下情上達及廣納建言，成立臉書粉絲專業「NPA署長室」，未來海巡署也將比照辦理，成立「CGA署長室粉絲專頁」，對內聆聽海巡人員心聲，對外接受民眾建議，戮力維護漁民權益，要讓海巡署成為一個「接地氣」的機關。