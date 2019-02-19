親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

新任海巡署長陳國恩成立CGA署長室粉團 首要任務防豬瘟

2019-02-19 09:27聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

新任海巡署長陳國恩，今天早上8點，在海巡署鎮海樓正式接任，並由升任海洋委員會主委的前海巡署長李仲威，主持布達典禮並親手將印信交給陳國恩，陳國恩宣示就任後，成為海巡署第七位署長，同時也是歷任署長中，第四位出身警職的海巡署長。

陳國恩是中央警察大學行政警察學系、警政研究所碩士、犯罪防治研究所博士，曾任高雄市鹽埕警分局、台北市松山、萬華、中山等警分局長，嘉義市、台中縣、新北市等警察局局長、警政署署長及國安局副局長。

李仲威表示，海巡署成立19年來，在所有同仁的努力下，對「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋事務」及「海洋保育」等五大核心任務，始終秉持維護國家利益及人民福祉的立場，而且成效優異。

陳國恩則說，海巡署過去在李仲威帶領下，各項施政成效都受到肯定及讚揚。他現在接任海巡署長，對五大核心任務，未來除將持續推動外，對防範非洲豬瘟入侵更列為當前重點工作，海巡署將秉持「最嚴謹的態度、最高的標準、寧可多做不可少做、長期作戰準備」四大原則，務讓疫病阻絕於境外；並遵循總統蔡英文「國艦國造」政策，繼續執行「籌建海巡艦艇發展計畫」及籌補「紅外線熱影像系統」及「旋翼型無人飛行載具」等智慧科技配備，強化任務執行效能。同時也將依據行政院長蘇貞昌的指示，加強與民眾溝通，積極解決民怨。

陳國恩過去擔任警政署長期間，為讓下情上達及廣納建言，成立臉書粉絲專業「NPA署長室」，未來海巡署也將比照辦理，成立「CGA署長室粉絲專頁」，對內聆聽海巡人員心聲，對外接受民眾建議，戮力維護漁民權益，要讓海巡署成為一個「接地氣」的機關。

陳國恩強調，未來將秉持關懷同仁、照顧同仁、傾聽同仁的原則，藉由周全的教育訓練、順暢的溝通管道，抱持「惜才、愛才、育才」的態度，在既有基石上穩定向前，共創「海巡新紀元」。

新任海巡署長陳國恩宣誓就職。圖/記者廖炳棋翻攝
新任海巡署長陳國恩宣誓就職。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
新任海巡署長陳國恩（右）從海委會主委手中接過印信。圖/記者廖炳棋翻攝
新任海巡署長陳國恩（右）從海委會主委手中接過印信。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

海巡署警察
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

「沒錢就砍珍貴樹木賣」 越南山老鼠橫行南投

2019-02-19 09:06

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

高雄魷釣船失火 64人獲救5失蹤

2019-02-18 23:45

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

鹽水蜂炮傳意外 婦人遭炸傷送醫

2019-02-18 22:38

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

羅東砂石車擦撞轎車又撞民宅 一名乘客骨折送醫

2019-02-18 18:51

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

好衰！砂石車路過爆胎 家中門窗玻璃碎裂滿地

2019-02-18 14:45

捷運站深夜出現尾隨男 搭訕年輕女子：可以加Line嗎

2019-02-18 14:45

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

民眾感謝打火兄弟贈萬元加菜金 台南市消防人員不敢收

2019-02-18 14:31

影／台中1家4口燒炭亡 失業夫曾尋短校方報高風險家庭

2019-02-18 13:59

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

家暴男想復合竟當街強擄前女友 女掙脫衝進派出所求救

2019-02-18 13:30

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

高雄燈會人潮湧 「扒手猖獗」網友互提醒

2019-02-18 13:04

惡雇主痛毆員工無悔意 員工求償百萬卻未果

2019-02-18 12:50

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

加拿大教師酒駕自摔 飆髒話辱警被逮回

2019-02-18 10:21

影／大半夜中投公路牛擋車 員警只好充當趕牛郎

2019-02-18 10:18

台中國中女老師失蹤4天 家人報警急尋人

2019-02-18 09:52

台南新化民宅起火 婦人受困救出無生命跡象

2019-02-18 09:34

女子從飯店13樓墜樓當場死亡 母傷心痛哭

2019-02-18 08:53

高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29

國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行

2019-01-08 09:15
看更多

熱門文章

私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒

2019-02-18 10:35

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡

2019-02-18 11:59

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎

2019-02-18 12:02

台中國中女老師失蹤4天 家人報警急尋人

2019-02-18 09:52

扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」

2019-02-18 10:21

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

中市一家4口燒炭亡 姨子爆：房事不睦

2019-02-18 22:04

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車

2019-02-18 12:31

3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮

2019-02-18 12:11

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了

2019-02-18 16:09

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗

2019-02-18 14:42

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00

半夜傳訊息告別 宜蘭女國中生跳樓不治

2019-02-18 11:46

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

影／酒駕車禍幼兒無辜慘死 畫面曝光超車肇禍

2019-02-18 12:06

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top