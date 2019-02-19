闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄愛河燈會吸引眾多觀光客，不少攤商想趁著觀光人潮「發大財」，卻不時傳出有攤商違法擺攤。一名婦人昨晚7點多騎機車載滿擺攤用具，在七賢、河東路口想闖進夜市，因沒有攜帶主辦單位核發的攤商證遭警方攔下，沒想到婦人卻與警方發生爭執，一名路過民眾還自稱「正義使者」當警面打110報案，事後婦人委託友人將影片PO上爆料公社，反而引起網友一面撻伐。

事發現場在七賢、河東路「金銀財寶」夜市入口，一名婦人騎車載滿擺攤用具想進入夜市擺攤，卻因沒有主辦單位核發的攤商證，在管制點遭警方攔下，警方請她離開，婦人卻堅稱因為該地有斜坡，機車太重，她腳短無法後退，所以想騎車進入管制區再轉彎離開。

警方不放她進入管制區域，婦人也認為自己沒違規，反控警方態度太強硬、太兇想投訴，另一位女性民眾路過跳出來自稱「正義使者」，也指控警方態度不佳，認為警方「惡人在告狀」，還當警面打110報案，有其他民眾全程目睹看不過去，跳出來挺警察，警方也向婦人說「我依法執行不怕你！」

雙方在路口僵持了約15分鐘，引起不少人圍觀，最後在其他員警規勸並協助婦人將機車拉上斜坡後，婦人才騎車離開。婦人事後委託友人將影片PO到爆料公社，反倒引起網友一片撻伐， 網友紛紛在下面回覆「誰給你勇氣po上來被打臉」、「想來取暖？我看是討挨罵吧」、「不守法在先還為難執法人員」。