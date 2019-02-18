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鹽水蜂炮傳意外 婦人遭炸傷送醫

2019-02-18 22:38聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南鹽水蜂炮廟會活動，今晚再度進行遶境時，一名婦人遭蜂炮炸傷，造成下巴輕微撕裂傷，緊急送醫幸無大礙，消防局說，明天還有一天，蜂炮規模更大，籲請遊客裝備要齊全，切勿輕忽，另有4人輕傷拒送醫。

目擊者說，事件發生在晚上約7點，當時神轎從武廟出發遶境，預定分成4條路線，武廟前共有3座大小炮城，其中，首座炮城在武廟廣場施放時，有裝備不全遊客近距離觀賞，以為蜂炮是朝兩側發射，不以為意。

沒想到，蜂炮隨後四處亂竄，眾人連閃躲，其中，一名40歲婦人遭蜂炮炸傷，下巴有約1公分撕裂傷，緊急由救護車送往衛福部新營醫院救治。

台南鹽水蜂炮晚間傳1婦人遭蜂炮螫傷送醫。記者謝進盛/攝影
台南鹽水蜂炮晚間傳1婦人遭蜂炮螫傷送醫。記者謝進盛/攝影
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台南鹽水蜂炮晚間傳1婦人遭蜂炮螫傷送醫。記者謝進盛/攝影
台南鹽水蜂炮晚間傳1婦人遭蜂炮螫傷送醫。記者謝進盛/攝影
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遶境神轎鹽水蜂炮
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