鹽水蜂炮傳意外 婦人遭炸傷送醫

2019-02-18 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南鹽水蜂炮廟會活動，今晚再度進行遶境時，一名婦人遭蜂炮炸傷，造成下巴輕微撕裂傷，緊急送醫幸無大礙，消防局說，明天還有一天，蜂炮規模更大，籲請遊客裝備要齊全，切勿輕忽，另有4人輕傷拒送醫。

目擊者說，事件發生在晚上約7點，當時神轎從武廟出發遶境，預定分成4條路線，武廟前共有3座大小炮城，其中，首座炮城在武廟廣場施放時，有裝備不全遊客近距離觀賞，以為蜂炮是朝兩側發射，不以為意。