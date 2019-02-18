影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市南榮公墓路段發生死亡車禍，91歲詹姓老翁今駕車返家，途中卻迎面撞上徒步穿越道路的2名高齡兄妹行人，76歲林姓老翁、70歲藍姓老婦送醫急救後仍雙雙宣告不治。基隆市交通隊呼籲行人也要遵守用路交通規則，走斑馬線，勿闖紅燈，以確保人身安全。

據悉，林姓老翁、藍姓老婦是兄妹關係，疑似拈香完要離開現場，逕自穿越南榮路道路，卻直接被外側直行自小客車撞上。鄰近禮儀社店家聽聞巨響，趕緊探頭查看，驚見滿地鮮血，1男1女倒地不起，連忙協助通報警消，協助將2名患者送往基隆長庚醫院搶救。

但林姓老翁顱內出血，當場失去生命跡象，送醫仍回天乏術；藍姓老婦搶救數小時，也在晚間宣告不治身亡。

肇事詹姓老翁高齡91歲，他表示，事發時只見到該對男女越走越近，沒想到猛然出現在同向視角。據詹翁供稱，他一發現行人就立刻煞車，但仍閃不過車禍悲劇。

基隆市警察局交通隊指出，南榮路段鄰近公墓區，該路段短距離內就設有2道行人穿越道，平時少有行人會貿然穿越，該對七旬高齡兄妹疑似要追趕公車，才會快步穿越道路，釀成悲劇。