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英雄成育中單憑傻勁 人生第2次CPR跟死神搶命

2019-02-18 22:11中央社 新北18日電

從鬼門關救回昏厥男子的16歲英雄少年成育中，回想當下，只憑著想救人的傻勁，放下可能惹麻煩的顧忌，人生第2次CPR，就從死神手中搶回一條寶貴生命。同學讚揚、老師鼓勵，他很客氣不敢居功，但救了一命就是他人生第一個大成就。

蔡姓男子15日晚間在新店區北新國小操場跑步時突然昏厥，成育中見狀立即施行CPR（心肺復甦術），從死神手中將蔡男救了回來。

新北市消防局臉書專頁「新北消防發爾麵」之後發文「尋找救命恩人」，「是你第一時間發現他沒呼吸了，也在第一時間執行CPR，讓他可以在送上救護車前恢復呼吸心跳」，希望認識這名男子的民眾能提供線索。

訊息經網友轉發分享，新北消防局昨天貼文指出，終於找到救人的英雄成育中，他才16歲，也讓人實際感受到學會CPR，不只是學生們一般課外學習的課程，是真真正正可以救人一命的寶貴技能，進而成功救回在新店區北新國小操場跑步昏厥的51歲蔡姓男子。

成育中救人事蹟受到社會關注及各界肯定，特別經過媒體報導後，就讀華夏科技大學五專部一年級的他，今天還是一如往常地到學校上課，也得到同學們大力肯定讚許，老師們更肯定他做得好、很棒，非常優秀。蔡男家屬今天也特別前來華夏親自道謝。

成育中今天接受中央社記者訪問時表示，一般人主動脈有一處阻塞就會可能導致心肌梗塞的危險，依蔡男家屬說法，蔡男主動脈有多達6處阻塞，經緊急裝了5根支架才脫離危險。蔡男還透過家人向成育中表示，他身體好一些的時候，就會親自前來跟救命恩人道謝。

成育中回想15日當天晚間事發經過，他表示，當晚正在操場踢足球，突然間有人衝上前圍著一名倒在地上的人，大家都很慌張，你一言我一語的，但卻都沒有人跳上去幫忙。

成育中表示，就在大家都不知道該怎麼辦的時候，他當下腦中閃過一個念頭，憑著一股只想救人的傻勁及執著，就衝上前查看，他的想法就是單純想要救人，至於一般人會有顧忌或怕惹上救不了人的麻煩，他當下都不考慮這些問題。

成育中娓娓道來，當時就用國中健康教育課老師所教的急救方式，先摸蔡男的頸動脈，確認他心臟沒有跳動後，就開始施行CPR，以雙掌交握方式持續按壓蔡男的心臟部位，當時相當緊張，心想，「不敢停，也很希望把人救回來」。

成育中說，看到救護車抵達時，仍然依照救護員指示一直按壓蔡男，直到救護人員以自動心肺復甦機與電擊讓蔡男恢復心跳，緊急將蔡男抬上救護車送醫急救後，成育中才鬆了一口氣；當下回神，也嚇出一身冷汗，心想不知那來的勇氣，不計後果地直接跳出來救CPR人，還好人命是救回來了，他也如釋重負。

成育中說，上天有好生之德，積極救人也是基本的想法，不過，他也透露，這是他人生中第2次做CPR，第1次是在課堂上用道具「安妮」來實作練習，沒想到第2次施做，就是真槍實彈，在鬼門關跟時間賽跑，和死神拔河。

雖然成育中還是很客氣，不敢居功，但他也說，這是人生第一個大成就，因為很少人會碰到這樣的狀況，又能實際用所學的技能，真正的救了一條命，他心情當然是「很開心」。

成育中說，家中沒有特別的宗教信仰，他的觀念就是行善、做好事。他表示，自己身上也沒有配戴吉祥物或平安符，未來是否會投入救人行列，如當消防員或是當醫師之類的工作，他則笑說：「當醫師好像有點難」，現在只想把五專的學業完成。

新北市長侯友宜得知成育中見義勇為事蹟，將於20日接見表揚成育中義舉。侯友宜也在臉書貼文肯定成育中，「面對死亡的當下，並非每個人都有能力即時處置。育中冷靜沉著、救人第一，真的非常難得，我看了內心很感動，更是佩服。勇敢又機智的育中，你的家人朋友都以你為榮！謝謝你，你很棒！」

對於各界的肯定讚揚，成爸爸接受中央社訪問表示，這只是小事，病人沒事就好了，但蔡男才51歲且注重養生，不僅作息正常且有運動習慣，包括蔡男及其家人都不知道蔡男自己有心血管疾病，蔡男上次馬拉松賽還拿第2名，這次才會加強練習，誰知道身體這麼好的人竟也因心肌梗塞險些送命，因此，成爸爸還是提醒大家多注意自己身體健康。

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