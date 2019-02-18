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波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58聯合報 記者林昭彰╱即時報導

針對2隻名貴波斯貓疑被香港籍李姓女子偷竊、活體夾帶闖關搭飛機走私出境，新北市三峽區「愛的貓舍」負責人張小姐忿忿不平指稱：「我實在很想知道，為什麼台灣的國家大門，安檢、防疫竟如此鬆散？」

張小姐說，這根本是不應該發生的事情，不解為何國門輕易就被非專業人士，把2隻身長各30公分、體重加起來約4公斤的活體貓咪，未經任何檢疫程序便輕易闖關挾帶出境，實在太令人無法接受，「請問，中華民國政府能給百姓什麼保障？」

另一方面，她決定明天就啟程前往香港，將對李姓女子提出侵入住宅、竊盜告訴等相關法律程序。

社區監視器拍到港女從窗戶偷走２隻貓。記者林昭彰／翻攝
社區監視器拍到港女從窗戶偷走２隻貓。記者林昭彰／翻攝
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監視器拍到港女偷貓後，裝在提袋步行離開。記者林昭彰／翻攝
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遭竊的雄性波斯貓「大力力」才4個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10萬元。...
遭竊的雄性波斯貓「大力力」才4個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10萬元。圖／張小姐提供
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遭竊的雌性波斯貓「Anngig」才5個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10...
遭竊的雌性波斯貓「Anngig」才5個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10萬元。圖／張小姐提供
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張小姐（左）認為實在很誇張，2隻貓身長各約30公分，竟能被活體夾帶通關搭飛機走私...
張小姐（左）認為實在很誇張，2隻貓身長各約30公分，竟能被活體夾帶通關搭飛機走私出境。記者林昭彰／攝影
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香港偷竊
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