波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



針對2隻名貴波斯貓疑被香港籍李姓女子偷竊、活體夾帶闖關搭飛機走私出境，新北市三峽區「愛的貓舍」負責人張小姐忿忿不平指稱：「我實在很想知道，為什麼台灣的國家大門，安檢、防疫竟如此鬆散？」

張小姐說，這根本是不應該發生的事情，不解為何國門輕易就被非專業人士，把2隻身長各30公分、體重加起來約4公斤的活體貓咪，未經任何檢疫程序便輕易闖關挾帶出境，實在太令人無法接受，「請問，中華民國政府能給百姓什麼保障？」