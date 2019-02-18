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91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市南榮公墓路段發生死亡車禍，91歲詹姓老翁今駕車返家，途中卻迎面撞上徒步穿越道路的2名高齡行人，76歲林姓老翁顱內出血、當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；70歲藍姓老婦也命危，情況並不樂觀。然而，近日接連發生高齡駕駛行車釀禍情事，肇事駕駛詹姓老翁強調，自己有定期更新駕照，詳細肇事原因有待警方釐清。

據悉，林姓老翁、藍姓老婦是兄妹關係，疑似拈香完要離開現場，逕自穿越南榮路道路，卻直接被外側直行自小客車撞上。鄰近禮儀社店家聽聞巨響，趕緊探頭查看，驚見滿地鮮血，1男1女倒地不起，連忙協助通報警消。

肇事詹姓老翁高齡91歲，他表示，事發時只見到該對男女越走越近，沒想到猛然出現在同向視角。據詹翁供稱，他一發現行人就立刻煞車，但仍閃不過車禍悲劇。

基隆市南榮公墓路段車禍已是近日第二起高齡者行車意外，台北市昨傍晚也有一名93歲侯姓老翁，行經上坡車道口，卻誤將油門當煞車踩，車輛突然暴衝，險些波及過馬路的幼童及家長，侯翁自己則受輕傷；詹翁今強調，自己雖年事已高，但有依規定更新駕照，對此警方表示有待調查，全案尚待釐清。

但接連發生兩起九旬老翁行車意外，警方格外重視，基隆市交通隊呼籲，70歲以上高齡駕駛每三年必須依規定通過認知測驗、體檢等檢測，換取更新有效駕照，才能繼續駕駛。

南榮公墓前路段今下午發生行人擦撞自小客車車禍事故，行人1死1命危。記者賴郁薇／攝...
南榮公墓前路段今下午發生行人擦撞自小客車車禍事故，行人1死1命危。記者賴郁薇／攝影
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駕照基隆車禍
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