小偷闖空門竟持石頭砸鐵窗 異想天開行竊警不解

2019-02-18 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區26歲徐姓男子成年後不務正業，離家在外遊蕩，警方查出他春節前小年夜下午侵入蘆竹區南竹一家民宅闖空門，將屋內保險箱整個抱走，得手現金、金飾約200多萬元，當天遭警方逮捕，法官以3萬元交保，不料他不思悔改，昨天再度企圖侵入山腳一家民宅偷竊，竟拿石頭企圖破壞鐵窗鐵條侵入，行竊發出聲響太大，驚動屋主，警方據報趕到前，徐男趁機逃之夭夭。

蘆竹警方今天下午表示，徐姓男子老家在蘆竹區坑口，但成年之後就離家出外，很少回家，他之前犯下竊案獲輕判，今年1月間，他企圖侵入蘆竹農會大華辦事處行竊未得逞，隨後在春節小年夜當天，侵入南竹一家民宅闖空門，抱走屋內保險箱，並將箱內放置現金、外幣及金飾約200多萬元竊走，警方追捕在蘆竹中正北路將他逮捕，但兩條金項鍊不見，隨即法官以3萬元將他交保在外，讓警方頗為扼腕。

不料過完春節，徐男昨天又蠢蠢欲動，企圖侵入山腳一家民宅行竊，但他竟拿石頭打算砸壞民宅鐵窗，卻因石頭連續砸鐵窗的鐵條聲響太大，當時屋主在廚房準備午餐，聽到鐵窗聲響太大查看，究然看到徐男嚇一大跳，徐男見屋主查覺，在警方趕到前就逃逸無蹤。