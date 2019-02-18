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影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮大觀市場今發生火警，1棟水泥造平房在下午近3時許竄出濃煙，林姓男子發現隔壁有異味且冒出濃煙，趕緊通報119，消防局出動4個分隊馳援，在20分鐘內控制火勢，但持續悶燒，幸無人員傷亡。

南投縣消防局指出，今下午近2時50分接獲民眾通報大觀市場起火，而因該市場人員位在市區且人員出入頻繁，緊急調派草屯、碧興、中興、南投等4分隊共8車次馳援，到場時濃煙不斷竄出，屋內明顯持續悶燒，因此以水柱向內灌救。

「裡頭少說8台冷凍櫃在運作！」林姓男子說，聞到味道不對，出來看到隔壁放冷凍櫃的倉庫冒煙，他嚇得報案；當地里長李桂杏則說，倉庫管理員有聽到碰一聲，之後就冒煙起火，他們懷疑是倉庫內冷凍櫃使用已久，電線也老舊因此釀禍。

而因濃煙不斷從倉庫冒出，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難，加上又接近黃昏市場開市時間，攤商圍觀關心救災狀況，消防隊則在20分鐘內控制住火勢，唯進行殘火處理時，悶燒狀況不斷，消防員急忙撲救，幸好沒有人員傷亡。

南投縣消防局則表示，火警發生地點確認是放置市場冷凍櫃的倉庫，主要放置市場內漁貨、海鮮等吃的貨品，所幸及時發現和撲滅，未造成人員傷亡；至於是否因為冷凍櫃、電線等老舊走火釀禍，待火場鑑識人員調查才能判定。

南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難...
南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難...
南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場今下午有火警，濃煙不斷竄出，消防隊馳援，雖控制火勢，但持續悶燒...
南投縣草屯大觀市場今下午有火警，濃煙不斷竄出，消防隊馳援，雖控制火勢，但持續悶燒。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難...
南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難...
南投縣草屯大觀市場火警，濃煙不斷竄出且持續悶燒，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場今下午有火警，濃煙不斷竄出，消防隊馳援，雖控制火勢，但持續悶燒。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場今下午有火警，濃煙不斷竄出，消防隊馳援，雖控制火勢，但持續悶燒。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯大觀市場今下午有火警，濃煙不斷竄出，消防隊馳援，雖控制火勢，但持續悶燒。記者賴香珊／攝影
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