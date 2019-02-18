影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮大觀市場今發生火警，1棟水泥造平房在下午近3時許竄出濃煙，林姓男子發現隔壁有異味且冒出濃煙，趕緊通報119，消防局出動4個分隊馳援，在20分鐘內控制火勢，但持續悶燒，幸無人員傷亡。

南投縣消防局指出，今下午近2時50分接獲民眾通報大觀市場起火，而因該市場人員位在市區且人員出入頻繁，緊急調派草屯、碧興、中興、南投等4分隊共8車次馳援，到場時濃煙不斷竄出，屋內明顯持續悶燒，因此以水柱向內灌救。

「裡頭少說8台冷凍櫃在運作！」林姓男子說，聞到味道不對，出來看到隔壁放冷凍櫃的倉庫冒煙，他嚇得報案；當地里長李桂杏則說，倉庫管理員有聽到碰一聲，之後就冒煙起火，他們懷疑是倉庫內冷凍櫃使用已久，電線也老舊因此釀禍。

而因濃煙不斷從倉庫冒出，整個市場煙霧瀰漫，連呼吸都有困難，加上又接近黃昏市場開市時間，攤商圍觀關心救災狀況，消防隊則在20分鐘內控制住火勢，唯進行殘火處理時，悶燒狀況不斷，消防員急忙撲救，幸好沒有人員傷亡。