台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00 中央社 台中18日電



新北市三芝區一輛休旅車內發現有中年男子燒炭死亡。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook 台中市彭姓婦人昨天帶兒女找吳姓丈夫談離婚，一家4人今天卻被發現陳屍在計程車內。台中市社會局指出，吳家先前已被列為高風險家庭，社工已加強訪視頻率，但仍發生憾事。

台中市警察局太平分局偵查隊長陳谷楓受訪表示，上午9時21分接獲民眾報案，指出太平區北田路旁有一輛計程車停放多時，車上疑似有人卻無回應。警方獲報到場，車輛仍在發動，破窗後發現車內有4人，已沒有生命跡象。

經清查身分，坐在駕駛座為34歲吳姓男子，副駕駛座為吳男32歲的彭姓妻子，後座另為8歲的兒子與6歲的女兒。彭女雙手被膠帶纏繞，副駕駛座另發現未使用完的膠帶。副駕駛座外側地面上，有瓦斯噴槍、裝木炭的塑膠袋及不明藥物散落。

警方另在計程車後座，發現一個爐具裝有燃燒的木炭，進一步詢問吳男家屬，得知吳男與彭女昨天相約外出，因為感情問題商談離婚事宜，不排除是吳男先用藥物讓妻子與子女失去意識後，再進行燒炭自殺。兩名幼童並未發現被綑綁痕跡。

警方已報請檢察官相驗遺體，至於車輛外發現飲料杯與藥物殘渣，是否為吳男下藥行凶，須化驗後才能釐清，現場並未發現遺書。

據家屬表示，吳男與彭女2個月前已經分居，過年後子女由彭女照顧，雙方相約昨天外出討論離婚事宜，沒想到發生憾事。

警方指出，吳男1個多月前曾有輕生念頭，他先傳訊息給吳母道別後，服藥物要自殺。吳母發現後向警方報案，緊急協尋後救回。吳男從事電子製圖業，彭女擔任牙醫助理，初步排除因經濟問題尋短的可能。

男童就讀國小的校長受訪表示，男童平時在校表現正常，1月9日發現男童未到校後進一步了解，男童父親失業、情緒不穩定，父母間相處不和睦，因此，通報為高風險家庭。

台中市社會局表示，接獲男童的校方通報後，針對吳家進行家訪4次、電訪17次，男童也正常返回學校上課。訪視時，社工察覺吳男情緒低落，已加強訪視頻率，農曆年節期間也有提供慰問物資，並通報自殺防治中心，但仍不幸發生憾事。

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