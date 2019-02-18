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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

逾一甲子嘉義縣朴子市區某老旅社，分租房間給3名中年女子，3女以全套700元及半套300元賣春，朴子警分局朴子派出所日前獲報，當場查獲1名80歲老翁一大早騎電動機車來買春，查扣78個保險套和潤滑液，依違反社會秩序維護法裁罰，旅社負責人辯稱不知房客從事性交易

嘉縣衛生局去年透過篩檢發現有老人感染愛滋病，透過性交易中鏢，列管治療，為避免愛滋患者年齡層往上，將加強老人防愛滋宣導及篩檢。警方說，已對老翁及3名女子抽血送衛生局檢驗。

警方說，55歲林女、51歲吳女及62歲黃女承租老旅社房間，進行全套、半套服務，因價格便宜，常有老人前往買春，吳女供稱「很多客人都是年紀大的，不稀奇」。「還沒做你們就跑進來!」80歲老翁供稱，一早從太保市騎車購物，看到小姐揮手示好，一時「性」起，挑選吳女做全套，才剛進房間就有警察敲門。

老旅社81歲陳姓業者供稱，老旅社經營不易，才將房間分租，對房客用途並不知情。警方說，2月6日曾有民眾訂房，到場發現熟女攬客，誤以為民眾應徵，疑是「貓仔間」嚇得趕緊離開。

這間老旅社6層樓鋼筋混凝土結構，建築外觀為流行於1930年代的「裝飾藝術」形式，47年完工是嘉義最高大樓，旅社有獨特剪刀式樓梯、檜木和室及裸女磁磚，讓人處處驚奇，雖風光不在，卻保有早期旅館氛圍，見證時代演變，是在地人最珍貴回憶，文史工作者希望提報歷史建築，縣府文化觀光局文資科說，業主不願提報歷史建築，無法取得文資法定地位。

逾一甲子嘉義縣朴子市區某老旅社，分租房間給3名中年女子，3女以全套700元及半套...
逾一甲子嘉義縣朴子市區某老旅社，分租房間給3名中年女子，3女以全套700元及半套300元賣春，朴子警分局朴子派出所日前獲報，當場查獲1名80歲老翁一大早騎電動機車來買春，查扣78個保險套和潤滑液。。記者魯永明／翻攝
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逾一甲子嘉義縣朴子市區某老旅社，分租房間給3名中年女子，3女以全套700元及半套...
逾一甲子嘉義縣朴子市區某老旅社，分租房間給3名中年女子，3女以全套700元及半套300元賣春，朴子警分局朴子派出所日前獲報，當場查獲1名80歲老翁一大早騎電動機車來買春。記者魯永明／翻攝
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歷史建築愛滋病性交易
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