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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32聯合報 記者林昭彰╱即時報導

35歲香港籍女子李燕婷，被指控越洋向新北市三峽區「愛的貓舍」訂購3隻名種白毛波斯貓，但因故遭退錢拒絕交易，未料李女竟在5日大年初一搭機來台，只花3個多小時便直接偷走2隻價值約36萬元的白毛名種波斯貓直奔機場，疑似餵食安眠藥再將貓藏在衣兜佯裝孕婦，未經檢疫便搭機走私回香港。警方等主管機關已介入調查，此案並引發香港媒體關注。

「愛的貓舍」負責人張小姐指稱，李姓港女愛貓成痴，去年7月曾向她購買1隻貓，透過檢疫空運回香港飼養。李女事後付款14萬元追訂3隻波斯貓，並以學習飼養技巧為由，來台借住貓舍10天。

後來張女發現，李女並未細心照顧貓咪，之前購買的貓咪沒有照料好，加上她的家中已有5隻貓，張女認為李女無法給貓咪好的環境，因此提出退款謝絕交易，未料引發李女跨海行竊。

張女懷疑李女借住貓舍期間，趁機窺探環境及員工上下班作息，當得知貓舍大年初一只有1人照料貓咪，即預謀當天搭機往返兩地行竊。報警經查，李女初一下午3時20分搭乘長榮班機BR868班機抵台，4時許直奔貓舍。

即便張女當時人在屋內，李女用美工刀劃破紗窗闖入，偷走1公1母2隻波斯貓，母的「Anngi」5個月大，有1對褐色眼珠，公的「大力力」4個月大，有1對藍色眼珠，都是稀有名種白毛波斯貓，合計市價約36萬元，藍眼波斯貓更被張女視為非賣品。

張女晚上7時許向警方報案，員警調閱社區監視器發現李女行竊後，隨即抱著2隻波斯貓，裝在手提袋中迅速離開，搭計程車直奔機場，整個行竊過程不到15分鐘，即使張女立即報案，仍來不及阻止港女搭機出境，當天晚間7時她便搭乘長榮BR809班機返回香港，

張女說，機場監視器拍到李女疑似大膽將2隻活體貓咪裹在懷中，佯裝孕婦通過安檢，闖關成功走私貓咪回到香港，令人強烈質疑李女給貓咪餵食安眠藥，才能讓貓咪全程不騷動搭乘飛機。

事後她打電話聯繫不上李女，透過香港友人直接到對方家中，李女丈夫否認知情，也說聯繫不李女。直到深夜聯繫上，但她否認跨海偷貓，強調自己並未離開香港，直到張女在臉書貼出社區監視器拍到的行竊畫面，戳破李女謊言，揚言到香港警局提告，李女才坦承行竊，透過臉書傳訊息哽咽道歉、央求高抬貴手，後來將2隻波斯貓送到張女的香港友人家中照顧。

張女說，友人收到貓咪時，發現精神狀態都不好，眼睛睜不太開，後來經過細心照料才恢復健康，但這2隻貓須檢疫通過香港動保法規，最快也要等待7個月才能再運回台灣。

三峽警分局指出，接獲報案即展開調查，發現港女進屋行竊僅約15分鐘，走出社區在路口攔計程車，直奔桃園機場第二航廈。警方找到計程車，司機說港女在後座不停自言自語，還對著白色手提袋輕聲說話安撫，但內容聽不清楚加上有口音，所以沒有特別理會，抵達機場後就讓港女下車離去。

警方表示，不依規定夾帶未經檢疫犬貓出境，違反動物傳染病防治條例第36條，可處2萬元以上10萬元以下罰緩。航警方面也透露，已配合警方調閱航站監視器，詳查港女如何夾帶活體貓咪出境，並向移民署通報。全案已移送新北地檢署指揮調查，並引發香港媒體關注，向貓舍提出來台採訪要求。

香港籍李姓女子涉嫌跨海來台偷竊2隻名種波斯貓，未經檢疫私自夾帶搭機返回香港。圖／...
香港籍李姓女子涉嫌跨海來台偷竊2隻名種波斯貓，未經檢疫私自夾帶搭機返回香港。圖／張小姐提供
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香港籍李姓女子曾為了學習飼養貓隻，來台借宿張小姐家中。圖／張小姐提供
香港籍李姓女子曾為了學習飼養貓隻，來台借宿張小姐家中。圖／張小姐提供
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港女偷貓事件曝光，也被PO上「爆料公社香港、澳門版」，引發香港媒體關注。記者林昭...
港女偷貓事件曝光，也被PO上「爆料公社香港、澳門版」，引發香港媒體關注。記者林昭彰／翻攝
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貓舍公布遭竊過程，以及和竊嫌對話內容。記者林昭彰／翻攝
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監視器拍到港女偷貓後，裝在提袋步行離開。記者林昭彰／翻攝
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社區監視器拍到港女從窗戶偷走２隻貓。記者林昭彰／翻攝
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遭竊的雄性波斯貓「大力力」才4個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10萬元。...
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遭竊的雌性波斯貓「Anngig」才5個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10...
遭竊的雌性波斯貓「Anngig」才5個月大，是稀有的白毛名種波斯貓，市價超過10萬元。圖／張小姐提供
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