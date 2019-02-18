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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

民眾感謝打火兄弟贈萬元加菜金 台南市消防人員不敢收

2019-02-18 14:31聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市有民眾為感念消防人員搶救火災辛勞，昨天前往保西消分隊贈送加菜金1萬元，但保西分隊分隊長杜福威表示搶救火災是消防隊的職責，婉拒民眾心意，不過，民眾盛情難卻，保西分隊長杜福威只好暫代收下，並按規定陳報消防局及政風室，由政風單位代為返還。

消防局昨天下午3點47分接獲報案，報案人指出歸仁區西埔一街發生火警，消防局勤務指揮中心立即派遣轄區消防隊保西分隊前往搶救，出勤人員抵達現場時，發現已延燒周遭8戶連棟鐵皮屋外牆，立即請求加派人力支援。消防隊搶救得當，迅速控制火勢，未使災害擴大。

受災民眾目擊消防人員搶救火災辛勞，深受感動，前往保西分隊表達感謝，致贈加菜金現金1萬元，分隊長杜福威向該民眾表示搶救火災是消防隊的職責，不應收受餽贈。

因民眾盛情難卻，加菜金只好由杜福威暫時代為收下，民眾才願意安心離去。保西分隊長杜福威隨即按規定陳報消防局上級單位及政風室處理，改由政風室派員代為返還。

消防局第五救災救護大隊大隊長黃輝林說，執行救災救護任務是消防人員應盡的職責，很感謝民眾的肯定。消防局政風室表示，救災救護為消防人員職責，不須送禮，且依「廉政倫理規範」等相關規定，公務員除有例外情形外，不得收受餽贈。

台南市有民眾為感念消防人員搶救火災辛勞，前往保西消分隊贈送加菜金1萬元，分隊長杜...
台南市有民眾為感念消防人員搶救火災辛勞，前往保西消分隊贈送加菜金1萬元，分隊長杜福威暫代收下，按規定陳報消防局及政風室，由政風單位代為返還。圖/台南市消防局提供
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