家暴男想復合竟當街強擄前女友 女掙脫衝進派出所求救

2019-02-18 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



柯姓男子與詹姓前女友分手後，難忘舊情，多次傳訊騷擾，希望能夠復合；由於柯曾對詹女施暴，詹女早已申請家暴保護令。昨天柯算準詹女下班時間，在詹女返家路上堵到她，企圖強行將她拖行上車，詹女死命掙脫，逃進派出所求救，警方動員攔截圍捕，將柯依依違反家暴法及妨害自由等罪嫌移送法辦。

新北市警海山分局指出，基隆市39歲、無業的柯姓男子有家暴前科，在與詹姓前女友（39歲）交往時，也曾動手毆打詹女，詹女去年8月申請家暴保護令，同時與柯分手；但柯數個月來仍不斷傳訊騷擾詹女，希望兩人能夠復合。

昨天下午5時許，柯算準詹女下班後，在返家途中會經過板橋區雙十路上的農村公園，柯開車前往，在路上埋伏；當見到詹女現身，立即上前企圖強行將她押上車帶走，拉扯過程中造成詹女受傷，同時也將詹女皮包丟進車內。詹女極力抵抗，努力掙脫後馬上走進轄區江翠派出所報案。