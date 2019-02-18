台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市家住太平的吳姓男子一家4口，今上午9時許被發現駕車在太平山區的頭汴里北田路旁燒炭自殺死亡，車中除了他，還有他的妻子彭姓女子以及分別9歲和6歲的兒子、女兒。

警方說，太平警分局頭汴派出所是上午9時許接獲報案，到現場時車子還發動著，員警雖趕緊把將右前座旁車窗擊破，但車內4人都已無氣息，身上還有屍斑。

警方說，吳姓男子（32歲）是在家工作的電子繪圖子和擔任牙醫助理的妻子彭女（34歲）有感情問題，目前正談離婚中，彭妻約兩個月前離家和吳分居，吳為此還曾到太平蝙蝠洞尋短，因其母接到兒子LINE她的遺書，趕緊趕往將他找到才挽回。

車內吳坐在駕駛座，彭女在右前座，雙手還被膠帶捆綁，膠帶卷在腳下，她的手機則被丟至車外；兩名小孩躺在後座，燒炭的炭盆也放在後座，但車內未留遺書。

警方在車外找到一個瓦斯噴燈，地上還有散落的膠囊狀藥物，車內則有麥當勞發票和1公升裝未喝完的果汁等，警方都已帶回，至於4人死前是否曾用藥，則待進一步檢驗他們的血液。

警方也帶回車內的行車記錄器，初步了解他們大部分時間都在台中市區裡，至於還去過那兒，是否有妻子掙扎的內容？還待進一步監看內容。

警方說，原本兩個小孩都跟著爸爸住，過年後彭把小孩帶走同住，昨天上午回去找吳，吳還跟家裡說要帶妻小出門玩，家裡人都未感覺到異狀。