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高雄燈會人潮湧 「扒手猖獗」網友互提醒

2019-02-18 13:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄愛河燈會連日吸引爆滿人潮。圖／本報資料照
高雄愛河燈會連日吸引爆滿人潮。圖／本報資料照
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今年高雄燈會以「金銀河」為主題吸引爆量人潮，不過有網友在PTT貼文指出逛河西路邊文創市集不到10分鐘，被告知背包打開才發現皮夾遭竊，且於派出所報案時「又來2組同樣狀況的人」，網友看完留言酸「扒手發大財」。警方表示已加強巡邏、埋伏，也會於現場舉牌宣導。

網友「兩倫」指出，特地帶孩子到高雄體驗燈會，抱孩子的關係，背包背著，滿滿的遊客與攤商，但燈還沒看到，在文創市集逛不到10分鐘，就被一位好心的小姐告知背包打開了，但皮夾已經整個被拿走了，當下只能結束行程；還指報案時又來2組同樣狀況的人，提醒「扒手猖獗」、「勸要前去燈會的人，極簡前去」。

愛河燈會展區分布愛河兩岸，愛河以東為新興分局轄區，以西則是鹽埕分局。鹽埕分局偵查隊副隊長歐承鑫表示，自2月9日至17日止，共受理3件竊案，其中1件清查為報案人自己忘記皮夾放在機車置物箱的烏龍案件，另兩件都發生在中正橋與河西路口附近。

鹽埕警方指出，32歲邱小姐當天背後背包、抱著小孩，被告知背包拉鍊打開，才發現皮夾失竊，另名42歲陳小姐也是後背包內的皮夾遭竊，兩案財損約數百元，但皆有證件、金融卡遺失。

鹽埕警方表示目前調閱監視器積極清查涉嫌人，也分析，失竊熱點為文創市集區，因人潮多行走緩慢，容易推擠，讓竊賊有機可乘；鹽埕警方加派人手，目前同時有3組便衣刑警埋伏，3組派出所警網巡邏，以及義刑拿手舉牌宣導。

新興分局偵查隊長王春生說，2月10日受理一件民眾逛完燈會返家發現卡夾不見，損失金融卡及證件，沒有現金；在燈會現場有義刑宣導，偵查隊及派出所警方埋伏觀察、巡邏，同時至少60名人力以上。

網友此篇貼文也引發留言論戰，有人酸「扒手發大財」、「治安退化了是不是」、「扒手金銀河」，但也有人說「人多的地方一定有扒手」。

警方分析人潮聚集、推擠，行走緩慢時，最容易傳出扒手事件。圖／本報資料照
警方分析人潮聚集、推擠，行走緩慢時，最容易傳出扒手事件。圖／本報資料照
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鹽埕分局警方、義刑穿梭人群間舉牌宣導。圖／鹽埕分局提供
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愛河燈會吸引不少民眾前往觀賞。圖／本報資料照
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