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柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的

惡雇主痛毆員工無悔意 員工求償百萬卻未果

2019-02-18 12:50聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市吳姓船長經營娛樂海釣船、遊艇釣具行，聘雇曾姓男子為員工，卻長期不滿曾男工作常有不當行為，又不服管教，竟趁曾男在休息室看電視時，鎖門怒吼「兇殺小，今天不讓你出去」，還持電擊棒痛毆曾男頭、肩、胸部，導致曾男身心受創，求償100萬元精神損害賠償。基隆地方法院近日審結，認為曾男求償金額過高，吳姓船長判賠15萬元。

吳姓船長不滿曾男工作態度，前年4月8日晚間，見曾男在釣具行休息室看電視，隨即走進房間內，並鎖上房門，連聲怒斥「兇殺小，今天不讓你出去」、「你怕死嗎」等語，並持電擊棒痛毆曾男。經檢傷，曾男頭部受有鈍傷，另有胸部挫傷、左上臂挫傷、左肩挫傷、腹壁挫傷等傷害。

又因為被雇主剝奪行動自由、傷害，曾男在身心傷害難以平復的狀態下，暫停工作長達1年，直到去年年中才重回工作崗位，擔任校園警衛一職，曾男憤而提告刑事附帶民事賠償，刑事部分，基隆地方法院確定依剝奪他人行動自由、傷害兩罪，分別判處吳姓船長拘役30日、有期徒刑3月，兩罪共得易科罰金12萬元。

至於民事賠償部分，基隆地方法院認定吳姓船長限制曾男行動又犯侵權傷害，導致曾男肉體、精神上均受痛苦，請求精神賠償有據，且吳姓船長自案發至今，毫無悔意，不僅在偵查、審理時推諉卸責，還在庭外對曾男口出惡言、大聲吆喝，始終未向曾男道歉。

基隆地方法院指出，吳姓船長身為企業雇主，社會地位崇高，理應照顧員工、理性處理問題，但他卻未能好好控制情緒，傷害手段殘忍，犯後又不見悔悟，令雇員曾男心寒。

雖曾男求償100萬元精神損害賠償，但法官審酌告訴雙方經濟能力，雇員曾男現職學校司機、兼職漁獲買賣，月收入約7、8萬元，名下有4筆不動產、1筆股票；至於被告吳姓船長，雖現職船長，但目前無船可開，月收入5萬元，名下有5筆不動產，租賃年所得12萬元。

對照之下，基隆地方法院認為曾男精神撫慰金以15萬元較為適當，被告求償超出部分不予准許，全案可上訴。

新北市吳姓船長不滿曾姓雇員工作不服管教，趁隙鎖門，對曾員怒吼「兇殺小，今天不讓你...
新北市吳姓船長不滿曾姓雇員工作不服管教，趁隙鎖門，對曾員怒吼「兇殺小，今天不讓你出去」，還持電擊棒痛毆，基隆地方法院判吳姓船長應賠15萬元精神賠償金。記者賴郁薇／攝影
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