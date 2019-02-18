CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚

2019-02-18 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



蔡姓男子日前在新北市新店區北新國小昏倒，一群人上前驚覺他失去呼吸心跳，成育中立即上前執行CPR，讓蔡在救護車趕到時，恢復呼吸心跳，後續送醫也沒有大礙；但成當天沒有留下姓名，消防局昨天在臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」PO出尋人啟事，不到三小時就聯繫上他本人。

就讀華夏科技大學五專部電機系一年級的成育中（16歲），昨天下午現身新店消防分隊收下感謝狀；他表示當天晚上與朋友在操場踢球，因為附近有騷動，他跟著靠近看，當時有很多人圍觀，大家都很慌張，但沒有人上前。

成育中說他也很緊張，但為了救人，第一時間運用國中健康教育課所學的急救方式，摸了蔡的頸動脈，確定停止，立刻以CPR急救；成謙虛地說，當年國中健康教育課有教CPR，因為覺得很有趣所以有認真聽，見到有人需要幫忙沒有多想，想到上課所學，就套用在需要的人身上。

成育中指出，大約壓了100下，消防員獲報也已經趕到；消防局指出，之後接手的新店消防分隊隊員柯郅任利用Lucas（自動心肺復甦機）與電擊雙管齊下，順利讓蔡恢復呼吸心跳，送到醫院時甚至恢復意識、還能對答。消防分隊隊員林柏安表示，成育中的急救可說是非常標準，很感謝他第一時間伸出援手。

新北市消防局指出，本月15日晚間21時16分，51歲蔡姓男子前往新店區北新國小操場跑步，突然昏厥，多虧成育中第一時間執行CPR， 才能夠從死神手中搶救回蔡；當天成沒有留下姓名、資料，消防局長黃德清認為成的義行值得表揚，因此指示在消防局臉書粉絲專頁PO出尋人啟事。

「新北消防發爾麵」昨天上午11時許以「尋找救命恩人」為題PO文，網友看了紛紛表示「好感動」、「勇敢的陌生人，您成功救了一條命，謝謝在冷冷的夜晚用愛照亮整個操場的好心人，感動」、「超有愛心的人」、「超有愛的陌生人」、「謝謝熱心的各位」、「熱心的人就是帥」、「最感人的肉搜」。