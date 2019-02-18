困電梯點火求救 老婦燒死

2019-02-18 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



李姓阿嬤受困電梯，拿出打火機點燃電梯內裝潢用保護工程紙，導致全身燒燙傷與嗆傷。 記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

八十七歲李姓婦人去年十二月間受困電梯，求援卅分鐘未獲回應，點燃電梯內裝潢保護工程用紙引起警報；不過，她被救出時燒傷嚴重，送醫搶救一個月後，仍於前天不治。檢警昨天相驗確定死因後，遺體發交家屬安葬。

台中市消防局說，電梯不是密閉空間，不會窒息，受困時可利用電梯內緊急通話向外界聯絡，或用手機求援；若都無法，可用手間歇性拍打電梯車廂發出聲響呼救，千萬不要強行開啟電梯門或攀爬，甚至引火。

警方調查，李姓老婦人去年十二月十六日清晨受困在起火的住處大樓電梯內，消防局據報一度以為是自焚案件，到場急救後將人送醫；老婦人頭、頸、手部都有三度燒燙傷，面積近三成，前胸、小腿也有兩成二度燒燙傷，送中國醫藥大學附設醫院救治，前天凌晨一時許因器官衰竭不治。

檢警事後調閱電梯監視器，發現老婦當天清晨五時許時進入電梯，她沒有按任何樓層按鍵，就突然不斷拍打樓層按鈕，但電梯仍沒有動作；因當時是清晨時分，無人搭乘電梯，老婦在電梯內超過卅分鐘後，拿出身上打火機點燃電梯內其他住戶裝潢張貼的保護用紙，火勢觸動電梯警報器才引起大樓管理員注意趕往救援。

檢警認為，老婦受困電梯超過卅分鐘才用打火機點燃紙類，應是為了脫困引起注意，而非尋短。