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說好的緩刑沒了 涉訟議員自殺

2019-02-18 00:43聯合報 記者王慧瑛姜宜菁／嘉義市報導

嘉義市議員廖天隆涉訟影響心情，人瘦了一圈。本月十四日曾出席嘉義市議會臨時會。 圖...
嘉義市議員廖天隆涉訟影響心情，人瘦了一圈。本月十四日曾出席嘉義市議會臨時會。 圖／聯合報系資料照片
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連任五屆、被控現金賄選的七十 二歲無黨籍嘉義市議員廖天隆，昨晚在議會研究室燒炭自殺身亡；廖曾向同事說「若被關，我寧可死。」遺書寫到「我不是畏罪自殺，是以死明志。」親友說知道他涉訟心情鬱悶，但不解為何把老命都賠上。

廖是昨天下午在家留遺書後前往嘉義市議會，進研究室房間燒炭自殺；消防局昨晚六時十分獲報趕往將廖送醫，回天乏術。

廖遺書中說，恨警方以不實筆錄入他的罪，「我以生命來保證，希望能還我清白。」也提到為了讓家人安心，同意偵查檢察官建議認了「不實筆錄之罪」換取緩刑；原以為能獲得自新機會，怎料到法院時公訴檢察官卻不認帳，還說這是偵查檢察官個人意見，「這句話已經要了我的命，他的餘生能安嗎？」

嘉義市警局說，處理賄選案都有所本，絕無構陷、入罪等動機；嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊說，對廖選擇自殺相當遺憾。

嘉義地院發言人洪嘉蘭表示，廖民事當選無效訴訟，因訴訟標的不能繼承，直接駁回。廖的議員缺能否遞補，嘉義市選委會表示要和法院再研究。

據了解，檢察官去年起訴時，以廖犯後態度良好，建請法院緩刑，但今年元月刑事準備程序庭上，公訴檢察官表示緩刑是承辦檢察官個人意見，不代表地檢署，地檢署建請具體求刑，廖當場錯愕。

原起訴廖的王姓檢察官已經轉任律師，他說廖在偵查庭上認罪，態度良好，年逾七旬，起訴時建議緩刑，「可惜廖還是過不了這一關，這結果讓人難過」。

嘉義市議會本月十四日臨時會，廖出席時消瘦、憔悴，他問警察局長「警察是否會因為績效，故意引導民眾做錯誤的指證，是否有法律途徑可求助？」還說「如果當事人因此而輕生，該怎麼辦？」當時大家感受到廖因官司心情沉重，卻沒想到他有輕生念頭。

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