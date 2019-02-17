北市文山區民宅冒火舌 床上發現一男焦屍

台北市文山區木柵路1段231巷一處民宅，晚間18時48分時突然冒出濃煙火舌，消防人員趕到現場，判定為三級火災。據鄰居表示，疑似有1人在內，目前火勢撲滅，於臥室床上發現一男焦屍，原因尚待調查。