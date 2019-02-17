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獨／官司纏身走絕路 涉賄議員廖天隆研究室燒炭自殺亡

北市文山區民宅冒火舌 床上發現一男焦屍

北市文山區民宅冒火舌 床上發現一男焦屍

2019-02-17 19:11聯合報 記者廖炳棋鄭清元╱即時報導

北市文山區木柵路1段231巷一處民宅，晚間18時48分時突然冒出濃煙火舌，消防人員趕到現場，判定為三級火災。據鄰居表示，疑似有1人在內，目前火勢撲滅，於臥室床上發現一男焦屍，原因尚待調查。

台北市文山區木柵路1段231巷一處民宅，晚間18時48分時突然冒出濃煙火舌，消防...
台北市文山區木柵路1段231巷一處民宅，晚間18時48分時突然冒出濃煙火舌，消防人員趕到現場。 記者鄭清元/攝影
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北市文山區民宅失火，發現一具男焦屍。記者廖炳棋／翻攝
北市文山區民宅失火，發現一具男焦屍。記者廖炳棋／翻攝
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