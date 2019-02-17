8旬獨居老婦坐錯公車 土城暖警查身分直接送返家

2019-02-17 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



81歲龍姓老婦昨天坐公車要返回新北市新店區，卻搭錯車坐在土城區的路邊；轄區土城警分局金城派出所趕往，請老婦先到派出所休息，給她喝熱茶，經透過人臉辨識系統，順利查出身分。警員擔心老婦的身體狀況不適合再搭公車，直接用警用巡邏車載她返家，讓老婦覺得警員相當暖心，不斷道謝。

新北市警土城分局指出，昨天中午12時許，金城派出所警員沈鉅洲、蔡儀美及陳毅軒巡邏時在金城路三段1公車站前發現有老太太坐在路邊，警員立刻下車向前詢問；81歲龍姓老婦表示她搭公車要返回新店，下車後卻不知道這裡是哪裡，在路邊不知道怎麼辦。

警員詢問老婦家住哪裡、家中有沒有其他家人，老婦表示她是自己獨居，早上搭車到板橋，本來要坐公車回家，但可能看錯公車車號，導致搭到土城；她在車上見一路都是陌生的景象，隨便找一站下車，不知道該怎麼辦，幸好遇到巡邏警員幫忙。

警員先將老婦帶回派出所休息，並利用M-police及人臉辨識系統查證身分，確認老婦居住地址；警員擔心老婦身體狀況不適合再搭公車，直接載她返回新店，後續不忘提醒老婦保暖，以免感冒。龍婦連稱警員相當這麼暖心，對於警方協助表示十分感謝。