影／素不相識男子跑步昏倒 大學生與民眾衝上CPR救回一命

2019-02-17 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



蔡姓男子日前在新北市新店區北新國小昏倒，一群人上前驚覺他失去呼吸心跳，一名熱心男子立即上前執行CPR，讓蔡在救護車趕到時，恢復呼吸心跳，後續送醫也沒有大礙；消防局為了表揚這位緊急幫蔡壓胸的人，今天上午在臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」PO出尋人啟事，不到三小時就找到好心人。

臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」今天上午11時許以「尋找救命恩人」為題PO文「2月15日晚間21時16分，新店區北新國小操場，一位民眾跑步時突然昏厥，是你第一時間發現他沒呼吸了，也在第一時間執行CPR，讓他可以在送上救護車前恢復呼吸心跳。如果您認識照片中壓胸的人，請與我們聯絡」。

照片中可見現場相當昏暗，至少有7名熱心民眾關心昏倒的男子，有人拿著手機照亮患者，一名男子更衝上幫忙CPR直到救護人員來，大家一起同心協力為了素不相識與死神搏鬥，終於讓慢跑男在上救護車前恢復心跳。

新北市消防局指出，50多歲蔡姓男子因大面積心肌梗塞引發休克昏倒，經送醫經治療後，已無生命危險；由於能夠從死神手中搶救回蔡，多虧了當時熱心男子幫忙CPR，消防局希望能找到這個人，向市府申請表揚，由市長侯友宜親自頒獎。

新北市消防局在貼文最後表示，「感謝當天所有幫忙壓胸、幫忙用手機照亮整個操場、幫忙CPR、幫忙搬運、幫忙拿器材的熱心民眾。」

許多網友看完後紛紛留言「好感動」、「勇敢的陌生人，您成功救了一條命，謝謝在冷冷的夜晚用愛照亮整個操場的好心人，感動」、「超有愛心的人」、「超有愛的陌生人」、「謝謝熱心的各位」、「熱心的人就是帥」、「最感人的肉搜」。