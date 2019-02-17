困電梯打火機燒紙求援 阿嬤燒燙傷送醫不治

2019-02-17 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市東區富榮街的大樓去年底發生一起電梯火警，電梯內的八旬李姓老嬤被發現時，全身都有燒燙傷痕跡，也已嗆昏，警消趕緊將老嬤送往中國醫藥大學附設醫院治療，但老嬤仍因器官衰竭，在16日凌晨宣告不治，警消調查，老嬤疑受困電梯後，一時緊張，利用打火機燒電梯內的裝潢紙，才會導致身上傷勢，檢方今相驗，確認死因為燒燙傷引發併發症導致休克死亡，無解剖必要，遺體發還家屬。

台中市第三警分局合作所調查，李姓老嬤（87歲）在去年12月16日受困在東區富榮街大樓的電梯內，老嬤疑為向外界求援，利用打火機燃燒電梯內裝潢保護工程用紙，導致自己頭、手、腳都被燒傷，是因其他住在大樓內的住戶發現電梯有異狀，請人調查，才發現老嬤已嗆昏在電梯內，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，治療多月後，仍在昨天凌晨宣告不治，全案今報請檢察官相驗釐清。

檢察官今天上午會同法醫、家屬相驗，確認老嬤死因為全身有二度至四度的燒燙傷，因併發症而導致休克死亡，死因無解剖必要，遺體發還家屬，並開出死亡證明書。