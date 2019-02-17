困電梯打火機燒紙求援 阿嬤燒燙傷送醫不治
台中市東區富榮街的大樓去年底發生一起電梯火警，電梯內的八旬李姓老嬤被發現時，全身都有燒燙傷痕跡，也已嗆昏，警消趕緊將老嬤送往中國醫藥大學附設醫院治療，但老嬤仍因器官衰竭，在16日凌晨宣告不治，警消調查，老嬤疑受困電梯後，一時緊張，利用打火機燒電梯內的裝潢紙，才會導致身上傷勢，檢方今相驗，確認死因為燒燙傷引發併發症導致休克死亡，無解剖必要，遺體發還家屬。
台中市第三警分局合作所調查，李姓老嬤（87歲）在去年12月16日受困在東區富榮街大樓的電梯內，老嬤疑為向外界求援，利用打火機燃燒電梯內裝潢保護工程用紙，導致自己頭、手、腳都被燒傷，是因其他住在大樓內的住戶發現電梯有異狀，請人調查，才發現老嬤已嗆昏在電梯內，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，治療多月後，仍在昨天凌晨宣告不治，全案今報請檢察官相驗釐清。
檢察官今天上午會同法醫、家屬相驗，確認老嬤死因為全身有二度至四度的燒燙傷，因併發症而導致休克死亡，死因無解剖必要，遺體發還家屬，並開出死亡證明書。
台中市消防局呼籲，市民若受困電梯內，請不要緊張，電梯不是密閉空間，不會窒息，保持冷靜，利用電梯內的緊急通話裝置向外界聯絡，或是利用自己攜帶的手機等器具，若都無法向外界聯絡時，利用手用力間歇性的拍打電梯車廂，發出聲響呼救求援，並適時保留體力、耐心靜待援助，不要強行開啟電梯門或是攀爬脫困，避免過程中發生危險。
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