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台鐵斗六往返斗南間平交道 上午發生死傷事故

2019-02-17 12:36聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵今表示，上午11時52分，2143次從基隆開往嘉義的區間車，在斗六往返斗南間東正線後庄（二）平交道（K268+090）發生死傷事故，旅客約180人，準備用3197次至現場臨線接駁，請加強播音以服務旅客。

台鐵區間車示意圖，非新聞當事列車。 聯合報系資料照
台鐵區間車示意圖，非新聞當事列車。 聯合報系資料照
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斗六台鐵
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