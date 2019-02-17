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彰化去年10大搶錢測速點 榜首一年進帳逾千萬

2019-02-17 10:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第一名是大...
彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第一名是大村鄉台一線北上201.4k，共取締5848件。記者劉明岩／翻攝
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彰化縣一般道路共設有58處地點設有固定式測速桿，據縣警局交通隊統計去年取締件數10大排行榜，其中，第1名的是大村鄉台一線北上201.4k，取締5848件，以汽車基本罰1600元及超速累進計算，一年進帳超過1000萬元，第2名是和美鎮線東路5段291號南側170公尺處4763件，第3名則北斗鎮中山路與斗苑路口的4522件。

至於第4名到第10名，依次是彰化市台74甲線(東外環)2.2k、永靖鄉中山路1段351巷口、溪湖鎮彰水路2段海豐路口往南、福興鄉彰鹿路6段314口、二水鄉縣141線21.594k、和美鎮和港路與西興路口、田中鎮斗中路與彰95線連接道路口。

其實，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，但往往因道路平直，駕駛人可能疏於注意或者開到忘形，往往油門一踩，就被拍到超速，吃上罰單。

依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。

彰化縣在一般道路設置的測速桿共58處，但其實只有30處設有自動照相儀器，雖是實實虛虛，但很多被照過收到罰單的駕駛人，都知道那裡有在照，到達固定桿前速度都會放慢。

但警方為防止駕駛人有僥倖心態，今年起，將取締件數排行第一的大村鄉台一線北上201.4k固定桿，以及彰化市台74甲線(東外環)2.2k北向固定桿，轉了向，雖然也做了公告，並依規定設置預告標誌，但很多駕駛人不察，取締件數依然高居排行榜的前幾名。

彰化縣最新設置的固定桿，是去年10月在八卦山縣道139線21k設置，至今也是成果豐碩，預估也會站上排行榜，縣警局表示，預定今年還會增設兩支固定桿，並調整部分固定桿的測速方向。

縣警局交通隊表示，十件車禍九次快，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在設置的測速定點都會依車流、路況及交通事故件數評估，並與相關單位會勘後，經過公告及設置預告標誌，才會執行取締。

彰化縣警方去年10月在八卦山線道139線21k設置的固定桿測速器，是後起之秀，常...
彰化縣警方去年10月在八卦山線道139線21k設置的固定桿測速器，是後起之秀，常取測到超跑及大型重型機車，至今取締件數也十分可觀。本報資料照片
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彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第4名是彰...
彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第4名是彰化市台74甲線(東外環)2.2k，共取締3920件，目前測速已轉向往南照。本報資料照片／記者劉明岩攝影
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彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第一名是大...
彰化縣警方在一般道路設置的固定桿測速器，去年取締件數的十大排行榜出爐，第一名是大村鄉台一線北上201.4k，共取締5848件。記者劉明岩／攝影
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