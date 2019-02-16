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10名幼童沒大人陪在街頭遊蕩 竟稱是「獨立訓練」

2019-02-16 20:05聯合報 記者李承穎╱即時報導

熱心民眾吳厚毅今天下午5時許，在復興北路上看到大概幼稚園年紀的10名幼童，獨自在路上走，沒有大人陪同，擔憂他們的安危，趕緊將他們攔下，未料幼童都異口同聲地說「我們要獨立！」，吳男直覺有異趕緊報案，台北市松山警分局民有派出所員警到場，才查出是某教會舉辦的「獨立訓練」，目前警方正聯繫學童家屬釐清。

警方指出，10名幼童大約都在6歲左右，他們從復興北路走到慶城街口被攔下，大約走了數百公尺，教會聲稱都是職員的孩子，員警要求將孩子家長電話留下，目前正逐一聯繫家長，大部分的家長都知情，但若有家長不知悉，可能會有兒少保護的疑慮，目前已通知社會局此事。

吳男說，他看到很多幼童在路上走，起初以為有大人陪同，但跟隨一陣子，卻赫然發現沒有，趕緊上前詢問，但他們卻不斷重複「你不要管我們，我們要獨立」，隨後不斷往前走。

附近車流量很大，他擔憂幼童安全，立即請其他路人幫忙圍著幼童，當幼童得知他報警，開始哭鬧說「不要叫警察來抓我。」3個大人則在旁不斷安撫，直呼「警察叔叔是來幫你們的！」

待警方到場後，不斷耐心詢問幼童身分，其中1名幼童才報出某教會的電話，1名年約6旬的婦人和老翁，十幾分鐘後抵達，開頭就說「怎麼了嗎？有礙到你們嗎？」，員警立即告知「此事很嚴重」，要求他們將孩子平安送回家中。

吳男也將照片發在個人臉書上，許多網友看到直呼「真的太誇張」、「好可怕這麼小就一起走」和「孩子都在哭」等語，心疼孩子的處境，吳除了報警外，也請台北市議員陳慈慧聯繫警局關心。

10名幼童在街上遊蕩。圖／吳厚毅提供
10名幼童在街上遊蕩。圖／吳厚毅提供
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