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南美女遊客來台放天燈卻迷路 暖警貼心圓夢被讚NICE

2019-02-16 17:13聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019新北市平溪天燈節活動今晚登場，大批人潮湧入，瑞芳警分局加強警力維安，並加派了防爆警犬針對會場及周邊地區搜查，來自南美哥倫比亞一名女遊客因為網路上的影片介紹，對平溪天燈節的盛大場面有所憧憬特別來台參加，卻因迷路不知所措，所幸熱心的員警及時提供引導帶她到主辦單位攤位登記，讓他可以完成施放天燈的夢想，她直誇台灣警超NICE。

瑞芳警分局今天請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬及蒐證犬，針對會場舞台、天燈存放處等逐一搜查，做萬全的準備，也加強會場內外治安、交通狀況的維護。

另外，還有一段溫馨小插曲，擔任天燈節機車巡邏的瑞芳交通分隊澳底小隊的警員劉柏毅、李翌享，在執行巡邏勤務時，發現一名外國遊客在會場附近徘徊，表情慌張、不知所措，上前詢問後發現是來自南美洲哥倫比亞的女遊客Lida。

Lida向警方說，因為網路上的影片介紹，對平溪天燈節的盛大場面有所憧憬，於是隻身前來台灣參加慶典，但抵達平溪後卻遍尋不著會場及天燈施放登記地點，所幸熱心的員警及時引導，甚至積極地帶著他到主辦單位攤位登記，才能完成今晚跟著大家施放天燈，並看滿空天燈的夢想。

瑞芳警分局長陳良德表示，瑞芳警在平溪天燈節對外國遊客的積極服務，做了一次很好的國民外交，讓平溪天燈節會場外的花絮，為活動增添不少光彩。

瑞芳警分局今天請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬及蒐證犬，針對會場舞台、天燈存...
瑞芳警分局今天請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬及蒐證犬，針對會場舞台、天燈存放處等逐一搜查。圖／警方提供
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瑞芳警分局今天請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬及蒐證犬，針對會場舞台、天燈存...
瑞芳警分局今天請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬及蒐證犬，針對會場舞台、天燈存放處等逐一搜查。圖／警方提供
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來自南美哥倫比亞一名女遊客因迷路不知所措，所幸熱心的員警及時提供引導帶她到主辦單...
來自南美哥倫比亞一名女遊客因迷路不知所措，所幸熱心的員警及時提供引導帶她到主辦單位攤位登記，讓他可以完成施放天燈的夢想。圖／警方提供
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天燈平溪
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