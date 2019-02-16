虛報身分稱車禍變臉 警方讓通緝犯現形

2019-02-16 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



新北市連姓男子夜裡搭朋友的車子遇警攔查，他虛報身分受檢，員警發覺資料照片根本不是他，他反稱是因為出車禍撞壞臉，員警再問他家人名字，他又稱車禍撞到頭部失去記憶，讓員警覺得他電視連續劇看太多。警方帶他比對指紋，一下子就讓他現形，發現原來他是毒品通緝犯。

警方表示，2月14日凌晨3點多，高雄市警新興分局中正三路派出所員警在高雄市新興區七賢一路與林森一路口，因連姓男子（45歲）的朋友開車未打方向燈，行跡可疑，員警攔下轎車，查詢車上3人資料，連姓男子便向警方謊稱自己姓陳，並報出朋友陳姓男子的身分證字號，但員警查詢警用電腦，卻發現照片上的人根本不是連。

連姓男子稱自己因為出車禍，臉部才變形，而且也因為「失去記憶」，忘了家人的名字，就是不願報出自己的真實姓名，讓員警覺得他的說詞像是演戲，便將他帶到分局偵查隊，透過俗稱「指紋機」的活體掃瞄機比對指紋及身分，5分鐘，電腦立即顯示出他的照片，他才承認謊報身分。