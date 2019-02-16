曾嚇退5條眼鏡蛇 鼻頭國小忠犬莉莉被撞死師生哭了

2019-02-16 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



忠心守護在台灣東北角偏鄉小學鼻頭國小4年多的校犬「莉莉」，牠白天陪伴小朋友上下學，晚上趴在操場等老師回來宿舍，曾獲選為新北市校犬楷模，被全校師生視為家人一般，但卻突傳噩耗，日前因為交通意外被撞死了。學校為牠舉行葬禮，師生都不捨哭了。

鼻頭國小校長陳玉芳今在臉書為莉莉哀悼，「我們永遠愛妳」，她說，今年情人節主持一場葬禮，過了一個悲傷的情人節，最親愛的莉莉在13日晚上因交通意外離開，社區的阿公說那天是天公生，天公把莉莉帶回天上，相信莉莉在另一個世界會幸福快樂的。

「謝謝莉莉這4年守護著鼻頭國小師生平安，帶給大家無限的歡笑與甜蜜回憶，請大家一起為莉莉祝福。」東玉芳難過地說。

莉莉會到學校完全是因緣，2014年夏天，牠流浪到鼻頭的她跟著孩子上學，十分貼心溫馴，嬌客就這麼闖入鼻頭師生的生活，在大家的熱烈歡迎下，從此成為鼻頭大家庭的一分子，學校以鼻頭的校花─百合的英語莉莉「Lily」命名，代表著「純潔、堅毅」的意涵與祝福。

校長說，莉莉是很聰明的米斯克犬，曾遭人類欺凌，臀部有一道怵目驚心的刀痕，在鼻頭展開新生，陪伴孩子玩耍與上課，忠心地守護台灣最東北角的偏鄉小學。學校網頁上，記錄莉莉有不少豐功偉業、趣事，牠喜愛巡視校園，曾發現5條躲在校園的眼鏡蛇，讓離最近醫院有20公里的鼻頭師生免於災禍；平時則陪伴偏鄉孩子放學走下山，護送孩子們到社區，給予大家一份安心的力量。

2017年莉莉染病，活動力下降且有易喘等身體不適的症狀，師生非常擔心，學校積極募款外，也為牠報名十大校犬票選活動，希望能獲獎贏得獎金來為牠治病。新北市動保處得知後，將莉莉接回動保處毛寶貝醫療中心診斷治，治療後才又回學校的崗位。並因牠的忠心，也獲選校犬楷模。

「莉莉是家人，也是孩子王，守護犬」一名老師回憶，牠以前是流浪犬，但在鼻頭展開新生活，她陪伴孩子玩耍、上下學，除巡守校園外，還擔任放學導護犬，也是動物保護課程大使、行銷鼻頭女王。