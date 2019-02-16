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影╱13歲女癲癇發作 勇警躍河救人自己還受傷

2019-02-16 10:32聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣一名13歲女孩日前於河堤旁抽蓄、身體顫抖，原來是癲癇發作，情緒不穩且無法控制，竹東分局竹東派出所警員劉書宇獲報後，眼看女孩狀況不佳，立刻躍河救人，河堤上的民眾驚呼「他跳過去救人了」。由於事發突然，劉書宇左腳重擊對岸河堤，自己也受傷，如今回想起當時狀況，他靦腆說「當時只想著要救人，人救到了一切都值得了」。

竹東分局竹東派出所2月5日晚間接獲報案，有民眾緊急指出，有小孩子在竹東鎮中山橋河堤下需要協助，警員劉書宇、黃玉珊遂立即前往現場。二人到達現場發現一名13歲女孩在河堤旁抽蓄，身體顫抖，情緒不穩不斷揮舞雙臂，並有一名民眾在旁協助。

警員劉書宇說，當時看到場面快控制不住，情況緊急，很擔心這名女孩安全，才會不顧自身安危，縱身一躍，躍過河道。他跳過時，一旁民眾驚呼「他跳過去了」，幸好有警員劉書宇在場，即時控制狀況，安慰這名女孩。黃玉珊立即連繫救護車及女孩家屬到場。

過程中警員劉書宇因河堤過寬，躍河時不慎跌倒，導致左腳重擊對岸河堤，褲子都被扯破了。警員劉書宇表示：「當時我只想著救人，只要人救到了一切都值得。」

當天晚間待救護車到場後，警方與救護人員將女孩平安送往竹東榮民醫院進行治療，診療完畢後，女孩已無大礙。事後女孩母親感動，很謝謝警方及時幫忙，保護女兒生命安全，挽回寶貴生命。

竹東分局竹東派出所警員劉書宇獲報後，眼看女孩狀況不佳，立刻躍河救人。圖／擷取自影...
竹東分局竹東派出所警員劉書宇獲報後，眼看女孩狀況不佳，立刻躍河救人。圖／擷取自影片
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竹東分局竹東派出所警員劉書宇說，當時只想著要救人，人救到了一切都值得了。圖／擷取...
竹東分局竹東派出所警員劉書宇說，當時只想著要救人，人救到了一切都值得了。圖／擷取自影片
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過程中警員劉書宇因河堤過寬，躍河時不慎跌倒，導致左腳重擊對岸河堤。圖／警方提供
過程中警員劉書宇因河堤過寬，躍河時不慎跌倒，導致左腳重擊對岸河堤。圖／警方提供
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