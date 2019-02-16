影╱13歲女癲癇發作 勇警躍河救人自己還受傷

2019-02-16 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣一名13歲女孩日前於河堤旁抽蓄、身體顫抖，原來是癲癇發作，情緒不穩且無法控制，竹東分局竹東派出所警員劉書宇獲報後，眼看女孩狀況不佳，立刻躍河救人，河堤上的民眾驚呼「他跳過去救人了」。由於事發突然，劉書宇左腳重擊對岸河堤，自己也受傷，如今回想起當時狀況，他靦腆說「當時只想著要救人，人救到了一切都值得了」。

竹東分局竹東派出所2月5日晚間接獲報案，有民眾緊急指出，有小孩子在竹東鎮中山橋河堤下需要協助，警員劉書宇、黃玉珊遂立即前往現場。二人到達現場發現一名13歲女孩在河堤旁抽蓄，身體顫抖，情緒不穩不斷揮舞雙臂，並有一名民眾在旁協助。

警員劉書宇說，當時看到場面快控制不住，情況緊急，很擔心這名女孩安全，才會不顧自身安危，縱身一躍，躍過河道。他跳過時，一旁民眾驚呼「他跳過去了」，幸好有警員劉書宇在場，即時控制狀況，安慰這名女孩。黃玉珊立即連繫救護車及女孩家屬到場。

過程中警員劉書宇因河堤過寬，躍河時不慎跌倒，導致左腳重擊對岸河堤，褲子都被扯破了。警員劉書宇表示：「當時我只想著救人，只要人救到了一切都值得。」