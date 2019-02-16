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美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

影╱廂型車和拖板車路口相撞 女子頭顱破裂破當場死亡

2019-02-16 08:54聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣義竹鄉往新店村的新店產業道路上，今天上午7點多，廂型車與運載堆土機的拖板車，兩車在路口相撞，廂型車翻覆，車上1男1女被車輛壓住。嘉義縣消防局搶救人員到現場，以破壞器材先將約65歲男性傷者脫困，他的頭部有撕裂傷、意識模糊，送往長庚醫院急救。

車內另一名女子肢體變形，卡在車內、頭顱破裂死亡。車禍原因警方正在調查。

廂型車上兩人被車子壓住，女子當場死亡，約65歲男子重傷。記者謝恩得／翻攝
廂型車上兩人被車子壓住，女子當場死亡，約65歲男子重傷。記者謝恩得／翻攝
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廂型車和施板車路口相撞，女子頭顱破裂破當場死亡。記者謝恩得／翻攝
廂型車和施板車路口相撞，女子頭顱破裂破當場死亡。記者謝恩得／翻攝
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