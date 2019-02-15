文大火災女學生被迫躲廁所？放寒假研究室恐上鎖

2019-02-15 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市文化大學前天火災，兩名女學生受困廁所重傷被救出，消防單位常宣導不要躲廁所，應待在房間關門求生；消防署前組長林金宏在臉書分析，寒假時教師研究師恐上鎖，廁所可能是不得已的選擇，若遇類似狀況，建議事先設想逃生路徑及避難空間。

林金宏說，這場火警很值得深思，「不躲廁所能躲哪裡？」據他了解，學生受困教師研究室樓層，寒假期間研究室一定都上鎖，即便想找相對安全空間，可能都找不到，大概只剩下廁所可躲。

他說，當然廁所不是好選擇，廁所通常沒有對外窗，門遇熱常會融化，女學生順利獲救，可能是當時所處環境，廁所還能提供一定保障，他認為可能是相對比較好的選擇。

若放寒假研究室上鎖，林金宏提醒學生事先做好準備，思考往哪裡跑？除了廁所，還有哪裡可以躲？有無安全門梯？是否順暢？廁所就不會是唯一選擇。

對於網友稱遇火災要往上跑，他解釋是錯誤觀念，因煙熱會往上，人要往下跑，若逃生路徑充滿煙熱，代表發現火警太晚，而煙熱會累積在頂樓，「當你沒辦法往下，一定沒辦法往上！」若逃生路徑沒有煙熱，才能選擇逃生，一定要往下，不能逃就要躲，「見火就逃、濃煙就躲！」