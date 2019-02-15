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警察產銷失衡？ 警大：年改延退效應造成

2019-02-15 20:28聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

警察產銷失衡？中央警察大學認為與年改延退效應有關。圖為警大外觀。圖／報系資料照
警察產銷失衡？中央警察大學認為與年改延退效應有關。圖為警大外觀。圖／報系資料照
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台南市長黃偉哲在行政院會提及警察人事像高麗菜產銷失衡，建議中央不要招考那麼多警察，中央警察大學公關室主任賴擁連回應表示，警察的進用都是計畫性招生，因年金改革造成的延退效應，才發生失衡情況，等3、5年的年改陣痛期過後，將恢復正常。

黃偉哲今天指台南市現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要100萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出，正本清源是中央警專、警察大學不要招收那麼多新生。

中央警察大學公關主任賴擁連表示，警察和一般的公務人員考試不同，公務員可流通，縣市政府公務員可調中央或鄉鎮區公所，警察卻不能流通，只能在警察體系調動，因此警察考試都是計畫性招生，視下一年度退休員額規劃招生名額，特考特用，這2年招生的員額都是根據前幾年申報的退休員額招生，因年金改革生效後，許多員警都延退，才造成員額失衡。

賴擁連認為，等年改延退效應在3、5年「消化完」後，可望回歸正常。

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