48小時馬拉松10名遺體修復師重建國道恐慌男碎裂遺體

2019-02-15 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



國道恐慌韓男在國道慘遭後方數十輛來車撞擊、輾斃，家屬無力負擔遺體高額修復費用，安妮詩遺體處理團隊義務修復，今著重「身體」部位，利用環保醫療級矽膠修復，明天再以環保醫療級骷顱頭重建「頭部」，10名遺體修復師48小時馬拉松式重建，要讓家屬好好瞻仰韓男最後儀容。

今天下午安妮詩遺體處理團隊提著一箱箱修復器具進場，團隊負責人郭璋成指出，韓男遺體碎裂4大塊、手、腳為粉碎性骨折，頭部三分之二骨架碎裂，遺體修復難度高。修復進行時只有韓男的姪女到場協助，家屬相當低調。

團隊規劃重建組、縫合組、備材組，出動10名遺體修復師，預計耗時48小時馬拉松式修復遺體，預估可修復七至八成。

團隊全身穿戴防護衣、手套，先對大體老師恭敬鞠躬、「講講話」，再打開屍袋，開始修復作業。

10名遺體修復師中女性就有8名，問及不會害怕嗎？大家異口同聲說，「不會」，其中一位女遺體修復師說，能幫助往生者最後一程，是她的榮幸，一點都不畏懼。

郭璋成指出，今天著重「身體」修復，大體老師的內臟、骨架、皮膚都需要處理，除身軀、四肢銜接骨架外，里肌紋路則以環保醫療級矽膠來塑形。