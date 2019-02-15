婦人疑因復康巴士司機未綁好輪椅固定帶 重摔2次死亡

2019-02-15 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣行動不便的62歲羅姓婦人，因罹糖尿病需長期洗腎，1月22日早上8點多搭乘復康巴士到醫院治療途中，疑似因巴士的黃姓司機未依規定繫好輪椅固定帶，導致輪椅2次傾倒翻覆，羅婦因此頭部受到2次重創，經多天急救於前天宣告不治死亡，家屬認為司機應負起相關責任，對黃男提出業務過失致死告訴。

檢警調查發現，羅婦因長期需要至醫院洗腎，因此委託醫院承包復康巴士接送，當天早上黃男從羅婦住家接送她到醫院時，沒有按照規定繫好4條輪椅固定帶，而僅繫2條就開車，行駛過程固定帶脫鉤，造成輪椅翻覆，羅婦也因此腦部受到重挫。

黃男發現羅婦摔倒後，第一時間便停車查看，將輪椅扶正後抱羅婦坐上輪椅，沒想到這次他還是只繫2條固定帶，導致在抵達醫院時，輪椅又翻覆，羅婦頭部再度重摔在地，經過長達20多天急救，最終還是宣告不治。

檢警相驗結果初步研判羅婦死因是因腦部受傷，造成中風後阻塞至腦幹，也因影響到腦幹，導致心跳、血壓急速下降，最後造成死亡，羅婦家人對死因不能接受，認為黃姓司機應負起相關責任，目前已對他提出業務過失致死告訴。

黃男則向檢警表示，自己只是公司僱請的司機，當初公司告訴僅需綁2條固定帶，事發後才說綁4條才合格，他認為公司並無善盡職前訓練，且事發後他每天都去醫院探望羅婦，已經盡到義務。

院方也發佈相關聲明，由於醫院並未設置復康巴士，日照中心在2017年成立後，便採委外方式，由台祥小客車租賃有限公司，負責日照中心個案接送工作，在此事件之前，該公司並未發生類此事件。院方也指出，案發後他們立即請廠商到醫院，了解事發經過，除要求廠商立即改善，更已依契約罰則對廠商提出處分作業中。