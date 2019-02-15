當死者被埋化成白骨 法醫從假牙及DNA查身分

2019-02-15 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



法醫驗屍常碰到死者面目全非、或成為白骨一堆，要如何查出身分？法醫許倬憲表示從死者的外觀看有無特徵，若無相關特徵便要做DNA鑑定。以黃姓女舞蹈師為例，她在慘遭殺害後11年才被發現，已成一堆白骨，採大腿骨做DNA鑑定，確認死者身分後警方緝兇，讓死者得以瞑目。

法醫許倬憲表示，重大車禍、火災、溺斃，或殺人毀屍，往往使死者面貌難以辨認，要確認死者的身分，除可從死者的身高、有無胎記、牙齒等特徵，還可從外觀生前所穿衣物、所戴戒指，身上有無刺青、手術疤痕等來辨認，若都無這些特徵，便要做DNA鑑定。

台中市沙鹿區黃姓女舞蹈師與男子「阿霖」有感情糾紛，民國87年間慘遭對方殺害埋屍，直至98年間有人挖掘水池時，在樹下挖到被殺害黃女，死者頸部有麻繩圈繞、雙手被紅尼龍繩綁住，多條樹根貫穿顱骨，死狀甚慘。

黃女被殺害埋屍長達11年，早已是白骨一堆，警方清查失蹤人口研判是87年7月失蹤的黃女，而黃女的丈夫是齒模師，一眼認出女屍假牙是他做的；小兒子也說，小時候常牽媽媽的手，「戒指是媽媽的」。