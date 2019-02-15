待轉區當轎車停車格「停好停滿」 騎士：眼睛脫窗？

2019-02-15 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



離譜駕駛把嘰車待轉區當停車格！屏東市民生路轉和生路之機車待轉區，今天下午1點多，遭1輛深灰色轎車當做停車格使用，機車族沒辦法待轉，只能默默往轎車兩側停等號誌，由於機車數量相當多，甚至數度把巷口堵住，有騎士抱怨實在太誇張，難道駕駛眼睛脫窗嗎？

日前，也有民眾夜間行經屏東市中正路時，發現1輛白色BMW，大喇喇停在路口斑馬線上，照片po上臉書〈爆笑公社〉後引起網友熱議，用路奇觀今天又在屏東發生。

1輛深灰色轎車，將民生路轉和生路的機車待轉區當停車格用，附近住戶指出，車子停在待轉區上超過半小時，實在很扯。

由於該路段為3岔路口，若騎士行經民生路轉和生路，必須待轉停等號誌。不少機車族眼見待轉區被佔用，只能默默往兩側停，但附近就是屏東大學屏商校區以及工業區，下午1點車流量大，機車數量多到數度把民生東路40巷口堵住，有騎士忍不住抱怨實在太誇張，難道駕駛眼睛脫窗！把車停好很難嗎？