火燒山起因 消防署：不慎遺留火種第1名

2019-02-15 17:45 中央社 台北15日電



近期火燒山頻傳，消防署今天說，引發森林火警原因以遺留火種為第1名，民眾至山區用火，可能未完全熄滅火源或抽菸等狀況，不慎遺落微火，遇乾燥天氣有利延燒，造成森林火災。

彰化縣彰化市岸頭巷山區14日晚間傳火警，當地消防局研判，可能是民眾上山整理墓園時不慎或是有民眾抽菸，加上近期無雨，才引發火警。台北市士林區劍南路附近山坡，2月初也發生火燒山意外。

記者詢問內政部消防署關於近期火燒山成因，消防署火災調查組發布說明稿表示，台灣因濕度較高，經統計，以自然因素而引發森林火災案件較少，統計資料也發現，森林火災起火原因，以遺留火種佔第1位。

消防署指出，因台灣山區眾多，民眾常前往山林踏青，當民眾在山區使用火源後，未完全熄滅或有抽菸等狀況，進而遺落微小火源，遇乾燥天氣，可能因火源延燒，引發森林火災。

有關森林大火調查，須由當地消防局火災調查科進行調查、釐清案發原因。

消防署說，若山林發生火警，先由地方消防機關派遣鄰近分隊執行火災搶救，並視火災嚴重程度，通報鄰近縣市消防機關、內政部空中勤務總隊、林區管理處等單位配合支援執行搶救。

消防署呼籲民眾登山踏青、郊遊或至山區的果園耕作、祭祖，應小心火種，不隨便引火、不亂丟煙蒂、不隨意焚燒雜草竹林，注意殘火處理，才可有效防範森林浩劫。