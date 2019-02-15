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台東轎車撞電桿 釀1命危3傷

2019-02-15 17:28聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東市青海路二段今天下午4點42分一輛自小客車疑似失控撞上公路旁電線桿，造成車上4人1人命危、3人受傷，分別送往台東基督教醫院及台東馬偕醫院。相關車禍事發原因已由警方進一步調查釐清中。

警消利用破壞器材搶救受困車輛的駕駛。記者尤聰光／翻攝
警消利用破壞器材搶救受困車輛的駕駛。記者尤聰光／翻攝
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台東馬偕醫院車禍
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