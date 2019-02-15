慘遭倒債3000萬 一家3口燒炭自殺被救回

2019-02-15 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區今天上午驚傳一家3口燒炭自殺未遂，男子帶著妻子與老母在家點燃火盆輕生，並傳Line給妹妹交代遺言，妹妹即時發現立刻報警，員警為了救人還當場強行破門，所幸屋內3人緊急送往醫院急救後並無生命危險。

陳姓男子（41歲）從事營造業，據悉日前與合夥人共同投資工程，沒想到合夥人卻落跑，留下陳男獨自面對鉅額債務達3000萬元，即便把名下的不動產拿去抵押都償還不起，不知該如何是好之下，選擇最笨的輕生一途。

陳男今天上午8時，先是在三重區環河北路3段的家中傳訊息給妹妹，內容提到要把身邊的現金、金飾項鍊「都留給妳用」，隨後便和65歲的老母和34歲的妻子點燃火盆燒炭；妹妹看到訊息時嚇到不行，急忙驅車前往，並且報警請求協助。

警方抵達現場時屋內無人應門，隨即試圖將門踹開，幸好65歲的老婦人主動將門打開，員警入內確認，發現地上還有3個炭盆還在燃燒，隨即撲滅火焰並將屋內通風，但陳男情緒激動，哭喊被倒債「活不下去」，警方只得將3人送往新光醫院治療。目前3人經治療無大礙，也已轉由相關單位介入關心。

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