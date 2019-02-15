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打擊詐騙列首要工作 北市警破案件數亮眼

2019-02-15 15:23中央社 台北15日電

北市警察局將打擊詐騙列首要重點工作，去年度獲得「偵破電信網路詐欺集團」第1名。局長陳嘉昌今天說，持續執行掃蕩詐騙專案，並透過大數據分析犯罪狀況，強力打詐。

北市警局發布新聞稿指出，經內政部警政署統計，北市警局在107年度偵破電信網路詐欺集團54件、逮捕636人，查獲詐欺車手1224人，較前一年度同期增加，去年下半年更獲警政署核列為「偵破電信網路詐欺集團」六都第1名，打詐成績亮眼。

陳嘉昌指出，電信詐騙影響民眾財產，北市警局列為首要重點治安工作，警方也利用大數據分析掌握轄內犯罪狀況，並規劃勤務及調度員警執行各項打詐工作。

陳嘉昌特別重視年長者最容易受騙案件，例如「假冒公務機構」詐騙案，要求各分局在老人共餐據點、公園、醫院等處，加強反詐騙宣導。

北市警局也針對已發生詐騙案件，除每週列管、逐案檢討偵辦進度外，並成立專案小組加強偵辦，更落實與轄內金融機構、超商聯繫。

北市警局表示，將持續加強反詐騙宣導、防制等作為，增進查緝技巧，妥善規劃及定期執行專案掃蕩勤務，如民眾接獲可疑電話、訊息，可打165反詐騙諮詢專線查詢或向派出所諮詢，保障自身及家人財產。

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