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新北邀退休消防與義消回娘家 副市長感謝義消奉獻

2019-02-15 15:07聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休人員有機會齊聚一堂，相互聯繫情誼，新北市副市長謝政達到場感謝所有新北消防及義消人員為新北市的付出，協助守護市民家園安全的辛勞，同時關心退休人員近況，也祝福大家新的一年萬事順心。

「政府的力量有限，民間的力量無窮。」副市長謝政達強調，新北市政府很感激義消們願意付出一己之力為市民服務，期許未來持續透過政府和民間力量的相互結合，發揮最大的效益，讓此等善舉義行遍布社會。

新北市消防局長黃德清表示，消防及義消人員水裡來火裡去，肩負救災使命，英勇的優良救災形象早已深植民心，在民眾遇危急疏散避難時，必須不畏困難深入災害現場者，即非消防及義消人員莫屬，其奮勇救災、犧牲奉獻的精神無人可及。

為讓消防及義消退休人員有機會齊聚一堂，相互聯繫情誼，透過活動交流推動義消、防宣、救護志工業務的甘苦談，分享自身的經驗，新北市消防局今天在消防局9樓辦理「108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會」，席開30多桌，共320多人出席，餐會後並邀請退休消防及義消人員參觀救災救護指揮中心及文物展覽。

新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休...
新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休人員有機會齊聚一堂，相互聯繫情誼。圖／消防局提供
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新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休...
新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休人員有機會齊聚一堂，相互聯繫情誼。圖／消防局提供
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新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休...
新北市消防局今天舉辦108年度消防、義消退休人員回娘家聯誼餐會，讓消防及義消退休人員有機會齊聚一堂，相互聯繫情誼，新北市副市長謝政達到場感謝所有新北消防及義消人員為新北市的付出。圖／消防局提供
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