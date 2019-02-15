新北營造業者遭倒債2千萬 攜妻母3人燒炭獲救

2019-02-15 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區從事營造業的陳姓男子疑因遭人倒債2千多萬，上午帶著母親及妻子在家燒炭輕生，並傳訊息給他的妹妹，妹妹趕緊報案求救，警消進房後發現房內炭盆正在燃燒，所幸3人意識還清醒，立即送醫觀察，警方也通報相關單位介入關懷。

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