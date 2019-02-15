橫山平交道柵欄故障釀危機 警民合力解除警報

2019-02-15 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣橫山鄉中豐路一處鐵路平交道因柵欄故障，導致車流漫長堵塞嚴重，警方獲報後，除聯繫台鐵派員前來搶修，並同時與受阻車輛駕駛、當地民眾，先將設法讓鐵道雙向車道柵欄豎起，緩解堵塞車輛，正巧碰上火車即將經過，警方又偕同民眾幫忙放下柵欄，並指揮、阻止車輛前進，在台鐵人員搶修完前，警民同心協力解除平交道危機警報。

橫村派出所副所長劉士銘，昨天中午執行交整勤務時，接到民眾報案，指出中豐路一段一處鐵路平交道因柵欄故障，欄杆無法升降導致車輛無法前進、動彈不得，且車輛已嚴重回堵，劉士銘獲報後，立即趕往現場瞭解狀況。

劉士銘趕抵後，當機立斷先將警用機車亮起警示燈提醒民眾，一方面在現場撥打緊急電話，聯繫台鐵派員前來搶修，最後在受阻車輛駕駛、當地民眾幫忙下，共同將柵欄故障時所使用的下方鐵片固定，讓鐵道雙向車道的柵欄豎起，再經由副所長劉士銘親自指揮，車流得以恢復順暢。

沒想到另一道難題隨之而來，由橫山站要開往內灣的火車，準備在下午1點33分將行經該平交道，劉士銘只好趕緊請附近民眾幫忙，一起將柵欄再次放下，對向車道無法放下柵欄的部分，則請民眾幫忙阻止車輛行進，劉士銘不斷吹哨手勢指揮，讓駕駛車輛民眾配合，使火車快速順利通過。直到下午1點39分，台鐵維修人員到達搶修後，柵欄升降才恢復正常。