開春弄丟開工紅包衰整年？男背公司統編失而復得

2019-02-15 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局勤工所昨天凌晨2時許，接獲市民拾獲一個包包，包包裡面只有一個開運紅包，警方檢視紅包內有現金600元、發票、中油會員卡等物品，警方認為，雖然紅包金額不大，但失主一定非常緊張，因此透過中油會員卡通知到遺失紅包的洪姓男子，因發票有報統一編號，警方請洪報統編確認是否為失主，洪馬上報出，並向警方表示，「開工第一天丟紅包會衰整年」，他已找了兩天，感謝警方通知。

台中市第三分局勤工派出所表示，警員林冠廷14日凌晨2時許，接獲市民拾獲一個包包，經林檢視包包內物品，發現有1個開工紅包，裝有現金600元、1張中油加油會員卡和數張發票。

警員查看包包裡面沒有任何證件，於是打電話給中油客服人員，查詢卡號的所有人，經查卡號所有人是遺失者洪姓男子（22歲）的朋友，警方連繫後再請其朋友連絡洪至所領回，警方與洪朋友通話沒多久後，洪馬上在凌晨時分，火速趕赴派出所。

洪表示，找尋該移失的包包一整天了，從13日找到14日，跑遍了遺失地點附近的派出所，都沒有找到，讓他緊張不已，因為開工第一天就把開工紅包和包包弄丟，「覺得會衰一整年」。