影╱4歲兒半小時驚魂迷途記 寫下：以後我會乖乖不亂跑

2019-02-15 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市李姓女子的4歲兒子「Kiwi」走失，李女心急向路口交整的警員李昱陞求救，警方線上巡邏網搜尋，在一家手機店找到哭得唏哩嘩啦的小男孩「Kiwi」，這才結束半小時的失蹤驚魂記。昨李員收到男童的感謝信，寫下：「謝謝警察伯伯找到我，以後我會乖乖不亂跑，我是Kiwi，謝謝你們。」並有男童的親筆簽名，讓李員感到窩心。

台中市警局一分局繼中所警員李昱陞前天下午4時許在台中車站建國路方向執行交通疏導，一名女子慌慌張張走來，李員說，李女心急描述自己4歲大的兒子「Kiwi」走失，她試圖搜尋卻沒發現兒子蹤影，擔心孩子出事，希望警方幫忙找人。

李昱陞先安撫李女情緒，並向李女確認男童的特徵及走失地點，立即通報線上巡邏網展開搜尋，半小時後，警方在一家手機店內發現一名哭得唏哩嘩啦的男孩，和李女所述的特徵相符，聯繫李女前來。

「媽媽！」小男童一見到母親立即飛奔懷抱大哭，李女蹲下擁抱安撫兒子，警方不捨男童哭得聲嘶力竭，也安慰男童，「不哭、不哭、找到媽媽了！」