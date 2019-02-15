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基隆假里長來電詐里民10多萬元 被害人：聲音好像

2019-02-15 09:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市警察局日前接獲一起詐騙案件，被害人接獲假冒平時熟識的里長電話問候，並佯稱電話號碼變更，因土地買賣急需一筆錢支付代書費用，因他平日和里長互動不錯，加上聲音又很像，不疑有他即先匯款10多萬元，事後在某場合遇到里長，詢問里長何時還錢，真正的里長也嚇一跳說「我沒有跟你借啊」，被害人才驚覺受騙。

市刑大副大隊長沈瑞坤今天指出，詐騙集團假冒親友借錢時有所聞，現在將歪腦筋動到大家居住的鄰里社區，假冒里長身分，詐騙金錢，提醒基隆市民注意。

被害人向警方報案指出，對方當時用很熟絡的語調打來，很親切地說「我里長啦」，由於對方聲音和平日認識的里長很像，一時並未發現有異，他先問候一下，後來就說電話號碼有變更，因土地買賣急需一筆錢支付代書費用，不好意思要請他幫忙，1、2個禮拜後即可還。

被害人說，因平日和里長互動良好，故不疑有他即先匯款，事後遇到里長時，里長並沒有主動表示有借錢，他就把里長拉到一邊，詢問里長何時還錢，這時里長也大吃一驚，該並沒有借錢，他拿電話號碼給里長看，才驚覺受騙，趕快向警方報案。

第二組警務員王聖傑表示，這類詐騙手法常會先表示對對方的關心，會打電話，或以更換電話號碼或請求加入LINE ID，讓你陷入騙局，其實若發現對方說話的方式和以往不同，或提出特殊的要求，建議多問個兩句以驗證對方的身分，且不要僅以LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是你所認識的朋友，建議可以直接電話求證，若有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

基隆市有詐騙集團假冒里長騙錢，被害人損失10多萬元，警方提醒民眾注意。圖／基隆市...
基隆市有詐騙集團假冒里長騙錢，被害人損失10多萬元，警方提醒民眾注意。圖／基隆市警局提供
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